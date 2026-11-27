Kết nối CPTPP-ASEAN-EU: Định hình chuỗi cung ứng tương lai và hành động từ cộng đồng doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU 2026 diễn ra vào chiều 26/11 tại Hà Nội đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hợp tác liên khu vực. Dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương trong khuôn khổ Năm Chủ tịch CPTPP 2026, diễn đàn lần đầu tiên quy tụ mở rộng cả ba khối kinh tế quan trọng CPTPP, ASEAN và EU.

Bối cảnh địa kinh tế toàn cầu đang có nhiều chuyển dịch, bao gồm áp lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ đến làn sóng chuyển đổi xanh. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại chuẩn mực thương mại tự do tiêu chuẩn cao nhất. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nổi lên với động lực sản xuất và sự năng động của thị trường. Liên minh châu Âu (EU) sở hữu những lợi thế về tiềm năng vốn, công nghệ, sự đổi mới sáng tạo và thị trường tiêu dùng quy mô lớn.

Tam giác kinh tế CPTPP-ASEAN-EU

Nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2026 chịu tác động phức hợp từ sự phân mảnh địa kinh tế, các xung đột thương mại và sự gia tăng của các biện pháp bảo hộ phi thuế quan. Các đại biểu tham dự diễn đàn thống nhất nhận định rằng các chuỗi cung ứng truyền thống đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng do thiếu tính đa dạng và sự phụ thuộc vào một số ít nguồn cung rủi ro cao.

Đồng thời, sự bùng nổ của tiến bộ công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, thương mại số, cùng với các tiêu chuẩn môi trường-xã hội như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, quy định chống phá rừng EUDR của EU... đang đặt cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu trước áp lực tái cấu trúc toàn diện.

Trong bối cảnh biến động này, sự liên kết tam giác CPTPP-ASEAN-EU tạo ra cơ chế củng cố niềm tin, gia tăng không gian phát triển và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị bên ngoài.

Ba khu vực kinh tế CPTPP, ASEAN và EU hợp thành một mạng lưới thương mại và đầu tư có quy mô hàng đầu thế giới, sở hữu các thế mạnh mang tính bổ sung lẫn nhau.

CPTPP nổi bật với các cam kết thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao về mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, thương mại số và quản trị minh bạch. CPTPP đóng vai trò là “bộ quy tắc chuẩn mực” giúp các doanh nghiệp tiệm cận với thông lệ thương mại hiện đại.

Khu vực ASEAN đóng vai trò là công xưởng sản xuất trực tiếp, trung tâm logistics trung chuyển năng động và là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới với quy mô dân số trẻ trên 680 triệu người.

Khối Liên minh châu Âu là đối tác cung cấp nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ nguồn, các giải pháp chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và là thị trường tiêu dùng cao cấp hàng đầu thế giới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU 2026 diễn ra chiều ngày 26/11/2026 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Duy

Thông điệp của Chủ tịch CPTPP 2026 và tầm nhìn hợp tác từ EU

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lương Hoàng Thái nhấn mạnh: Thước đo thành công của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế được chứng minh bằng hiệu quả thực tế mang lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã chính thức đề xuất 4 nhóm ưu tiên trọng tâm nhằm thúc đẩy liên kết thực chất giữa CPTPP, ASEAN và EU. Thứ nhất, các bên cần khai thác tối đa hiệu quả của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKVFTA..., tăng cường kết nối chính sách, giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dễ dàng hơn với các cơ hội ưu đãi thuế quan.

Thứ hai, các bên cần tận dụng các thế mạnh bổ trợ về vốn, công nghệ và năng lực sản xuất để thúc đẩy đầu tư liên khu vực, xây dựng các chuỗi giá trị đa dạng, bền vững và có sức chống chịu cao trước biến động địa chính trị.

Thứ ba, các bên cần tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các quy định mới về phát triển bền vững mà không biến các tiêu chuẩn môi trường thành rào cản thương mại bất hợp lý.

Thứ tư, Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, luôn đồng hành và lắng nghe ý kiến phản hồi từ thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp chủ động đề xuất các sáng kiến, biến cơ hội thành các dự án đầu tư cụ thể.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Diễn đàn, nhấn mạnh hiệu quả hội nhập phải được đo bằng giá trị thực tế mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Minh Duy

Chia sẻ tầm nhìn hợp tác từ Liên minh châu Âu, ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU, đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của EU trong việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy và bền vững với ASEAN và CPTPP. EU hiện đang sở hữu mạng lưới FTA lớn nhất thế giới, bao phủ hơn 50% dân số toàn cầu và là cường quốc thương mại số một về hàng hóa và dịch vụ.

Ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU. Ảnh: Minh Duy

Cao ủy Liên minh châu Âu nhấn mạnh EU coi các FTA song phương đang thực thi thành công với Singapore và Việt Nam, cùng các FTA vừa hoàn tất hoặc đang trong quá trình đàm phán với Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan là nền tảng để tiến tới một Hiệp định thương mại tự do cấp vùng giữa EU và ASEAN.

Theo ông Maroš Šefčovič, sáng kiến thành lập “Cơ chế cảnh báo sớm gián đoạn chuỗi cung ứng” chính thức được khởi động giữa EU và các nước CPTPP nhằm chia sẻ dữ liệu và ứng phó kịp thời với các đứt gãy logistics.

Phát biểu qua video gửi tới diễn đàn, bà Maria Cristina Aldeguer-Roque, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, nhấn mạnh rằng cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu không còn nhu cầu tham gia thêm các cuộc thảo luận mang tính lý thuyết. Doanh nghiệp đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh, nhà cung ứng, khách hàng và cơ hội đầu tư thực tế.

Bà Roque khẳng định Philippines đang đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, dễ dự đoán; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư từ CPTPP và EU chủ động tìm kiếm đối tác và triển khai các dự án thương mại ngay tại diễn đàn.

Bà Maria Cristina Aldeguer-Roque, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, phát biểu trực tuyến. Ảnh: Minh Duy

Điểm nghẽn logistics và hải quan còn tồn tại

Tại phiên đối thoại chuyên sâu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp từ CPTPP, ASEAN và EU đã thẳng thắn chỉ ra rằng mặc dù thuế quan nhập khẩu đã giảm đáng kể nhờ các FTA, nhưng các rào cản phi thuế quan (NTMs), thủ tục hành chính phức tạp và rào cản kỹ thuật thương mại đang là những điểm nghẽn lớn nhất cản trở dòng chảy thương mại xuyên biên giới.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, Giám đốc điều hành Vietnam SuperPort kiêm Trưởng bộ phận Chiến lược Tập đoàn YCH (Singapore), đã nêu bật một rào cản thực tế gây lãng phí chi phí.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng trích dẫn thống kê của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (CAAV), lượng hàng hóa vận chuyển qua các sân bay Việt Nam đạt kỷ lục 1,77 triệu tấn, trong đó riêng năm 2026 hàng hóa quốc tế tăng thêm 15%. Cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (chiếm 65% lượng hàng) đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Hàng hóa xuất khẩu hiện bị buộc phải thực hiện thủ tục soi chiếu an ninh và kiểm tra hải quan hai lần, một lần tại kho logistics off-airport và một lần lặp lại tại nhà ga hàng không. Quy trình lặp lại này làm kéo dài thời gian thông quan lên tới 2-3 ngày, gia tăng chi phí lưu kho và làm mất cơ hội kinh doanh hàng công nghệ cao.

Về phía ngành công nghiệp xe điện đang có những dấu hiệu nở rộ trên toàn cầu, ông Kariyanto Hardjosoemarto, Giám đốc Phát triển thị trường toàn cầu VinFast, chia sẻ rằng VinFast đã bàn giao hơn 211.000 xe điện toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 91% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tiến trình mở rộng gặp nhiều rào cản phi thuế quan như tính thiếu dự báo về phê duyệt kỹ thuật, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện nội địa và sự thiếu hụt hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ.

Dây chuyền sản xuất xe điện VinFast vận hành liên tục phục vụ thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp đề xuất cần nâng cao tính dự báo trong quy trình thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục hải quan tại các thị trường mới. Ảnh: Minh Duy

Đánh giá từ góc độ dịch vụ tư vấn và tài chính quốc tế, ông Warrick Antony Cleine, Chủ tịch Hội đồng cố vấn doanh nghiệp Anh của Hiệp Hội doanh nghiệp Anh Quốc (BritCham) tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh ba rào cản chính, bao gồm rào cản phi thuế quan trong thương mại hàng hóa, rào cản tự do hóa thương mại dịch vụ và thương mại số, và chi phí tuân thủ chuyển đổi xanh khắt khe đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dưới góc nhìn của ngành tư vấn kiến trúc và xây dựng hạ tầng, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab, Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects, đề cập đến ba cản trở luồng vốn đầu tư, như cấp phép hành nghề chuyên môn không liên thông giữa các thị trường, chứng nhận công trình xanh chưa được công nhận qua lại giữa các quốc gia, và chi phí thâm nhập thị trường cho các công ty dịch vụ vừa và nhỏ vẫn ở mức cao.

Theo nhandan.vn