100 gian hàng tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tối 27/11, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Lạc Sơn tổ chức khai mạc Hội chợ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Lạc Sơn.

Đây là một trong những hoạt động triển khai Kế hoạch số 4531/KH-SCT ngày 6/10/2026 của Sở Công Thương về thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2026, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I từ năm 2026-2030) trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu bấm nút khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh: Năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dự kiến đạt 11%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP ước đạt 472,6 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 126,5 triệu đồng/năm. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế nông thôn, kinh tế tập thể, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Lạc Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mường. Cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống và những lễ hội dân gian đặc sắc. Đây cũng là vùng đất có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường cho sản phẩm vẫn còn hạn chế.

Hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất về xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa bền vững.

Tại hội chợ có nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Hội chợ diễn ra từ ngày 27/11 đến hết ngày 2/12, với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn của các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, có nhiều gian hàng đến từ các xã vùng cao, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, nông sản và hàng thủ công mang đậm bản sắc địa phương.

Không chỉ là dịp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo không gian để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu và tiến tới ký kết các hợp đồng kinh tế, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Thông qua hoạt động này, ngành Công Thương kỳ vọng góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng