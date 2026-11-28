Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở Phú Mỹ

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở xã Phú Mỹ trở thành động lực quan trọng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ việc cụ thể hóa nội dung thi đua sát thực tiễn, địa phương đã có những chuyển biến rõ nét, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Mô hình trồng dứa mật trên đất đồi của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Chang, thôn 1, mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao.

Trên địa bàn xã, thi đua lao động sản xuất được gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều hộ dân tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: Dứa mật không gai, ớt, dưa chuột Thái, cây giang lấy lá xuất khẩu. Riêng cây giang hiện có gần 20ha, đang từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Từ diện tích đất đồi trước đây chỉ trồng keo, gia đình anh Phùng Thế Anh ở thôn 2 đã chuyển đổi khoảng 0,5ha sang trồng cây giang. Anh cho biết: “Cây giang hợp đất, ít sâu bệnh, trung bình cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Việc địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tập huấn, định hướng sản xuất đã tạo điều kiện để người dân yên tâm chuyển đổi, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Cùng với trồng trọt, lĩnh vực nuôi thủy sản duy trì ổn định với diện tích trên 100ha. Ngoài các loại cá truyền thống, người dân phát triển nhiều mô hình nuôi cá trê, cá lăng, nuôi lươn, ếch, ốc thương phẩm..., mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Song song với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho nông sản. Đến nay, toàn xã có 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Việc tham gia chương trình OCOP góp phần khuyến khích các chủ thể sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng, quy trình chế biến, bao bì và khả năng tiếp cận thị trường, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng với các ngành nghề như: Xây dựng, chế biến chè, chế biến gỗ, sơ chế lá mai, lá giang xuất khẩu, cơ khí, nhôm kính, may mặc... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Toàn xã hiện có 27 doanh nghiệp, khoảng 500 hộ kinh doanh và 5 hợp tác xã nông nghiệp.

Đặc biệt, Cụm công nghiệp Phú Mỹ 1 mới được thành lập với quy mô 75ha, được định hướng phát triển đa ngành, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hình thành khu sản xuất tập trung, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Phong trào thi đua yêu nước tại Phú Mỹ còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và chỉnh trang cảnh quan, môi trường ở các thôn. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, người dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Nhiều mô hình gắn với vai trò của các tổ chức đoàn thể được duy trì và nhân rộng như: Mô hình con đường hoa của Hội Phụ nữ; mô hình thắp sáng đường quê của Hội Nông dân...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giáo dục được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước nâng lên; hệ thống y tế được củng cố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 2%.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết: “Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Thời gian tới, xã chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Với những chuyển biến tích cực từ thực tiễn, thi đua yêu nước tiếp tục là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Mỹ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Huế