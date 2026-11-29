Từ cô giáo trở thành doanh nhân thành đạt

Với khát vọng duy trì, phát triển nghề nuôi ong truyền thống của gia đình và mong muốn “thử sức” trong môi trường sản xuất kinh doanh trên quê hương Đất Tổ, cô giáo Lê Thị Nga đã rời bục giảng, trở thành chủ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mật ong.

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) Lê Thị Nga đã được vinh danh là “Nữ doanh nhân tiêu biểu - Bông hồng Vàng năm 2022”. Đến nay, thương hiệu “Mật ong Tam Đảo” từng bước khẳng định vị thế và vươn ra thị trường quốc tế.

Bước ra từ nghề dạy học

Với dáng người mảnh dẻ, giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút, trẻ hơn cái tuổi 56, chị Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo vốn là một cô giáo từng có những năm tháng dạy học trên vùng núi xa xôi thuộc tỉnh Điện Biên và một số trường học trên địa bàn Vĩnh Phúc. Song, với mong ước được tiếp nối và phát triển nghề truyền thống nuôi ong mật của gia đình, năm 2002 chị xin nghỉ dạy, thành lập Công ty TNHH Ong Tam Đảo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Công ty cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Tổng Giám đốc Công ty Honeco Lê Thị Nga (đầu tiên bên trái) bên bầu ong mật.

Những ngày đầu khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nhưng chị không nản chí. Được sự giúp đỡ kỹ thuật của người chồng là kỹ sư nông nghiệp và một số chuyên gia ở Viện Nghiên cứu thực phẩm, chị đầu tư nuôi 200 đàn ong mật. Với phương châm “mỗi ngày góp nhặt một ít, cả năm tháng sẽ thành rừng”; 2 năm sau, đàn ong của công ty được nhân lên gấp đôi.

Đến nay, công ty có 50 trang trại liên kết nuôi ong với gần 32 nghìn đàn. Hằng năm cung ứng ra thị trường khoảng 550 nghìn sản phẩm mật ong thành phẩm với sản lượng khoảng 600 tấn, trong đó, xuất khẩu trên 60 tấn sang các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản; giải quyết việc làm cho gần 50 lao động trực tiếp tại nhà máy và 250 lao động làm việc trong các trang trại...

Chị Lê Thị Nga cho biết, từ một giáo viên chuyển nghề sang nuôi ong, chị gần như phải bắt đầu lại từ đầu khi kinh nghiệm ít, nguồn vốn hạn hẹp phải vay ngân hàng và thuê đất sản xuất... Khó khăn chồng chất khi gia đình liên tiếp gặp biến cố: 2 xưởng sản xuất bị cháy rụi, chồng ốm phải nằm viện mấy tháng trời, hai con còn nhỏ... Nhưng, với đức tính chăm chỉ, nhẫn nại của một nhà giáo đã giúp chị vượt lên khó khăn, vững tay chèo lái con thuyền, đưa Honeco trở thành doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực nuôi ong và chế biến sản phẩm mật ong nổi tiếng.

Đem thương hiệu Việt ra thế giới

Trong sản xuất, kinh doanh, ai cũng mong muốn xây dựng sản phẩm của mình trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường. Với khát vọng đó, chị Nga luôn trăn trở tìm hướng đi mới, tạo sự khác biệt cho từng sản phẩm, từng bước chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chị nhiều lần được gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Công Thương để kết nối đối tác, tìm kiếm chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thực phẩm với mong muốn tiếp cận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Năm 2017, công ty đã ký hợp đồng thực hiện dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả” với Bộ KH&CN, đồng thời nhận chuyển giao công nghệ chế biến của Viện Công nghiệp thực phẩm (Bộ Công Thương), đã cho ra đời sản phẩm Tacumin.

Đây là sản phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong hoa rừng, sữa ong chúa non và Curcumin, có tác dụng tốt trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, đặc biệt cho phụ nữ sau sinh, hỗ trợ phòng chống ung thư.

Sản phẩm nhận được sự tôn vinh và nhiều giải thưởng lớn như: Giải Bạc chất lượng quốc gia; Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; Sản phẩm chất lượng cao Asean 2018 và nhiều giải thưởng khác. 14 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, 4 sản phẩm được xét chọn sản phẩm OCOP 5 sao; Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; Chứng nhận sản phẩm Vàng nông nghiệp Việt Nam...

Sản phẩm mật ong Tacumin được cấp Chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2026 .

Không thỏa mãn với những sản phẩm đã có, nhằm khai thác triệt để tác dụng của mật ong và sữa ong chúa, công ty đã nghiên cứu thành công và cho ra đời sản phẩm mật ong sữa chúa có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe.

Mật ong Nano Curcumin là sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong, sữa ong chúa và Nano Curcumin (tinh nghệ Nano) được sản xuất trên công nghệ Nano chiết xuất từ hoạt chất quý hiếm của củ nghệ vàng có tác dụng hỗ trợ điều trị đau dạ dày, tá tràng và hỗ trợ phòng chống ung thư...

Đi từ không đến có, doanh nhân Lê Thị Nga đã tạo dựng thương hiệu “Mật ong Tam Đảo - Honeco” bằng sự sáng tạo, cần cù. Đến nay, công ty có 24 loại sản phẩm mật ong, được cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước.

Trong đó có 7 sản phẩm mật ong chế biến; 11 sản phẩm ngành ong tự nhiên; 5 sản phẩm rượu chế biến từ mật ong; 2 sản phẩm mới ra mắt là “Mứt gừng nhà ong” và “Mật ong kha tử”.

Ngoài ra, Honeco có gần 10 sản phẩm cung ứng dạng OEM cho các đơn vị thương mại. Sản phẩm mật ong Tacumin đạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2026.

Năm 2026, Công ty Honeco cung ứng ra thị trường hơn 550 nghìn sản phẩm với sản lượng gần 600 tấn mật ong thành phẩm, chiếm trên 10% thị phần bán lẻ mật ong của cả nước, trong đó, xuất khẩu khoảng 60 tấn sang các nước như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... Công ty đã và đang xúc tiến làm việc với thị trường Mỹ và một số nước châu Âu.

Thành công trong sản xuất, kinh doanh, nhiều lần chị Nga được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020; Tác giả giải pháp chế biến Tacumin được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; Giải thưởng Nữ doanh nhân tiêu biểu Bông hồng Vàng 2022; Chứng nhận Nhà khoa học của nhà nông năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2025...

Xuân Hùng