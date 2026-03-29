Giá vàng hôm nay 29/3: Giá bán vàng SJC ở mức 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); trong khi vàng thế giới chỉ ở mức 142,73 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 28/3 ở mức 169,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 172,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.
Cuối ngày 28/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, cuối ngày 28/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.495,29 USD/oz.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 28/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 28/3/2026.
Theo vov.vn
