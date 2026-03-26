Giá vật liệu “phi mã” gây áp lực cho các công trình

Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng “phi mã”, khiến các nhà thầu và chủ đầu tư gặp không ít khó khăn khi chi phí công trình bị đội lên. Việc giá vật liệu leo thang không chỉ bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn đẩy nhiều dự án vào nguy cơ đình trệ, chậm tiến độ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường vật liệu xây dựng đang “nóng” lên từng ngày. Cụ thể, sau nhiều lần điều chỉnh, giá thép xây dựng hiện dao động từ 16 - 17 triệu đồng/tấn tùy chủng loại, tăng khoảng 8%; giá xi măng khoảng 1,6 triệu đồng/tấn, tăng 100 nghìn đồng/tấn; giá cát vàng dùng để đổ bê tông tại các bến bãi đã chạm ngưỡng 700 nghìn đồng/m3, tăng 50 nghìn đồng/m3 so với cuối năm 2025. Ngay cả đất san lấp - mặt hàng vốn được xem là dồi dào nay cũng tăng thêm khoảng 20 nghìn đồng/m3 và rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá này trước hết đến từ biến động của giá xăng dầu thế giới, tạo hiệu ứng dây chuyền làm gia tăng chi phí khai thác, sản xuất và đặc biệt là cước vận tải.

Bên cạnh đó, năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ của các dự án đầu tư công và hạ tầng giao thông lớn tại khu vực phía Bắc, tạo ra một cơn “khát” vật liệu xây dựng. Trong khi đó nguồn cung lại bị siết chặt bởi các quy định nghiêm ngặt về khai thác khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường. Việc thắt chặt quản lý bến bãi, mỏ cát dọc các tuyến sông để ngăn chặn khai thác trái phép cũng khiến sản lượng cung ứng ra thị trường sụt giảm, đẩy giá lên cao.

Thực trạng này đặt các doanh nghiệp xây dựng vào bài toán sinh tồn đầy thách thức. Đối với các công trình đã ký hợp đồng trọn gói, việc giá vật liệu tăng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tự bù lỗ.

Ông Văn Hoàng Long - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kehin (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Giá vật liệu xây dựng liên tục biến động với mức tăng cao đã đẩy các nhà thầu vào tình thế khó khăn về tài chính. Hiện nay, đơn giá thi công thực tế đã vượt xa dự toán ban đầu trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, công ty vẫn phải nỗ lực triển khai nhằm hạn chế chi phí phát sinh, giữ uy tín với chủ đầu tư và đảm bảo việc làm cho người lao động. Bởi nếu hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng thi công, thiệt hại cũng không nhỏ khi máy móc phải nằm chờ trong khi các chi phí quản lý vẫn phát sinh”.

Đáng lo ngại hơn, nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ tiềm lực tài chính đã phải chọn phương án hoạt động cầm chừng, thậm chí chấp nhận vi phạm hợp đồng để nghe ngóng thị trường. Hệ lụy là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước thực trạng giá vật liệu “phi mã”, xăng dầu leo thang, cộng đồng doanh nghiệp xây dựng rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước. Một trong những giải pháp cấp thiết là thường xuyên cập nhật, công bố chỉ số giá xây dựng và đơn giá vật liệu hằng tháng sát với thực tế thị trường, tạo cơ sở để các nhà thầu điều chỉnh dự toán, giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế linh hoạt trong việc xem xét điều chỉnh hợp đồng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách khi có biến động giá lớn. Ngoài ra, sự sẻ chia từ các tổ chức tín dụng thông qua các gói vay ưu đãi, nới lỏng lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ chính là “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp không bị đứt gãy dòng vốn.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, trục lợi. Chỉ khi thị trường vận hành minh bạch, công bằng và có sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, ngành xây dựng mới có thể vượt qua cơn bão giá, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế vươn mình mạnh mẽ.

Trần Tỉnh