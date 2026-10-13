Giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, không đẩy khó khăn về phía người dân

Ngày 13/10, tại Trụ sở Tiếp công dân số 3 (phường Hòa Bình), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 10/2026. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan và Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh.

Đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 10/2026.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và nghe kiến nghị của công dân Đinh Thị Hằng, trú tại thôn Mỏ, xã Lương Sơn về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với tổng diện tích 100,1 m2 đất ở. Trong đó, 64 m2 là diện tích đất bà Hằng nhận thừa kế hợp pháp từ bố đẻ; 36,1 m2 là diện tích đất tăng thêm do gia đình quản lý, sử dụng ổn định.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2002, ông Đinh Thiệu Cơ được UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất có tổng diện tích 378 m2, gồm 200 m2 đất ở và 178 m2 đất vườn.

Năm 2004, ông Cơ chia cho hai con trai là ông Đinh Đức Kháng và ông Đinh Văn Lâm mỗi người 157m2, hồ sơ chia đất không xác định rõ loại đất. Phần diện tích còn lại 64m2 cùng căn nhà được ông Cơ giữ lại để ở và lập di chúc để lại cho con gái là bà Đinh Thị Hằng.

Tuy nhiên, GCNQSDĐ cấp cho ông Kháng và ông Lâm đều xác định 157m2 là đất ở, tổng cộng 314 m2, vượt 114 m2 so với diện tích đất ở được cấp cho ông Cơ theo GCNQSDĐ.

Vụ việc phát sinh từ năm 2016, khi bà Hằng thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Qua nhiều lần xác minh, rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng nhận thấy có sai sót trong việc xác định diện tích đất ở khi cấp GCNQSDĐ cho hai người con trai của ông Đinh Thiệu Cơ. Cụ thể, mỗi người được cấp 157 m2 đất ở, trong khi tổng diện tích đất ở được cấp theo hạn mức là 200 m2, dẫn đến diện tích vượt hạn mức 114m2.

Công dân Đinh Thị Hằng báo cáo vụ việc tại buổi tiếp công dân.

Ngày 8/8/2026, UBND xã Lương Sơn ban hành Văn bản số 2924/UBND-TNMT trả lời bà Hằng, nêu rõ chưa có căn cứ pháp lý để xác định loại đất đối với diện tích bà đang quản lý, sử dụng.

Trước những vướng mắc trong hồ sơ, UBND xã đề xuất 2 hướng giải quyết: Bà Hằng khởi kiện ra tòa để xác định căn cứ pháp lý đối với 2 thửa đất đang thuộc quyền sử dụng của ông Đinh Đức Kháng và ông Đinh Văn Lâm hoặc UBND xã phối hợp với 3 gia đình liên quan trao đổi, thống nhất việc phân chia, xác định lại diện tích đất ở, bảo đảm tổng diện tích không vượt hạn mức 200m2 theo GCNQSDĐ đã cấp cho ông Đinh Thiệu Cơ.

Lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh báo cáo, tham mưu hướng giải quyết vụ việc của công dân.

Kết luận vụ việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của công dân khi phải theo đuổi kiến nghị trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Đồng chí nhấn mạnh, vụ việc trải qua nhiều giai đoạn xử lý, trong khi các quy định của pháp luật đất đai có nhiều thay đổi, do đó cần rà soát toàn diện hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý và trách nhiệm trong quá trình giải quyết.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Lương Sơn và các cơ quan liên quan kiểm tra việc cấp GCNQSDĐ cho hai người con trai của ông Đinh Thiệu Cơ; xem xét căn cứ pháp lý của việc thừa kế 64 m2 đất ở cho bà Hằng và việc xác định 36,1 m2 đất gia đình đang sử dụng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng cần xác định rõ hướng giải quyết, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để người dân thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc xác minh các nội dung trước ngày 15/11/2026, làm cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc, không để kiến nghị kéo dài.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân.

Cũng tại buổi tiếp, đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân tính đến ngày 10/10/2026.

Trong tổng số 14 vụ việc được giao, đã giải quyết xong 2 vụ việc; 12 vụ việc còn lại đang được các sở, ngành, địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, bảo đảm tiến độ, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý, các cơ quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy hoặc đẩy khó khăn về phía người dân. Đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục để cá nhân, tổ chức nắm rõ và phối hợp thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế hình thành những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng