Giáo dục Xuân Hòa chuyển biến tích cực sau sáp nhập

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, phường Xuân Hoà tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hệ thống giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tiết học môn Toán của lớp 9A, Trường THCS Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa.

Phường Xuân Hoà được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính gồm các xã: Cao Minh, Ngọc Thanh, Đồng Xuân và phường Xuân Hòa cũ với tổng diện tích 96km2. Sự thay đổi này đã mở rộng quy mô địa bàn quản lý, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc đảm bảo sự đồng đều về điều kiện dạy học, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo giữa khu vực trung tâm và vùng ngoại vi còn nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Xuân Hoà tái cấu trúc toàn diện hệ thống giáo dục trên địa bàn. Đến nay, toàn phường có 17 trường công lập bậc mầm non, tiểu học, THCS và 3 trường tư thục. Đặc biệt, sự hiện diện của Trường THCS & THPT Sư phạm cùng Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Với kết quả 100% trẻ 5 tuổi được phổ cập mầm non, 6/6 trường tiểu học đạt chuẩn, 100% phòng học kiên cố chính là nền móng để giáo dục Xuân Hòa bứt phá.

Trường THCS Ngọc Thanh được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

Cùng với củng cố mạng lưới trường lớp, Xuân Hòa triển khai chiến lược kiềng ba chân: Cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên và chuyển đổi số toàn diện. Giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục đạt gần 44 tỷ đồng. Nhiều trường học được xây mới, cải tạo, bổ sung trang thiết bị hiện đại như bảng tương tác, thư viện điện tử, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Toàn phường hiện có 524 cán bộ, giáo viên với tỷ lệ đạt chuẩn xấp xỉ 99%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai đồng bộ. 100% trường học sử dụng học bạ số và sổ điểm điện tử. Giáo viên từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy để nâng cao hiệu quả tiếp thu của học sinh.

Đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết: “Các nhà trường trên địa bàn đang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và lấy kỹ năng số làm hành trang cốt lõi để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Sự đầu tư bài bản đã sớm mang lại những “trái ngọt” đầu mùa. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường năm học 2025-2026 có 57 em đạt giải trong tổng số 123 học sinh dự thi; tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, phường có 38/48 học sinh dự thi đạt giải, đạt tỷ lệ 79,2%. Trong số đó, em Phó Hương Lan, lớp 9A, Trường THCS Ngọc Thanh đã xuất sắc trở thành thủ khoa môn Ngữ văn cấp tỉnh với 16,5 điểm. Thành tích của Lan không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn xóa tan định kiến về sự chênh lệch chất lượng giữa trường trung tâm và vùng ven.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp phường năm học 2025 - 2026, đội tuyển học sinh giỏi của Trường THCS Xuân Hòa đạt 35 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Xuân Hòa đặt mục tiêu ngân sách giáo dục đạt tối thiểu 20% tổng chi (khoảng 64 tỷ đồng/năm); đưa Xuân Hòa lọt tốp 50 xã, phường dẫn đầu tỉnh Phú Thọ về giáo dục chất lượng cao. Tin tưởng rằng với sự cộng hưởng từ hạ tầng hiện đại và bề dày truyền thống đất Tổ, nơi đây sẽ rèn giũa nên những “công dân số” có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Ngọc Thắng