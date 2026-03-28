Giữ gìn sự nghiêm minh của Đảng

Đảng bộ xã Nhân Nghĩa có 40 tổ chức đảng trực thuộc với 1.040 đảng viên. Ngay sau khi sáp nhập, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Công an xã và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nhân Nghĩa cho biết: Việc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong bối cảnh sau sáp nhập gặp không ít khó khăn, nhất là về nhân lực và kinh nghiệm. UBKT Đảng ủy xã hiện có 5 cán bộ, trong đó chỉ có 1 đồng chí đã từng làm công tác kiểm tra, còn lại đều mới tiếp cận lĩnh vực này. Trước yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi xác định vừa làm, vừa học hỏi, chủ động nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, UBKT Đảng ủy xã đã rà soát toàn diện tình hình tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế sau sáp nhập. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Cán bộ UBKT Đảng ủy xã Nhân Nghĩa họp bàn triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý II/2026.

Cùng với đó, UBKT Đảng ủy tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên thông qua nhiều kênh như dự sinh hoạt chi bộ, tham dự các cuộc họp cấp ủy, theo dõi báo cáo định kỳ và nắm bắt dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở, không để phát sinh vi phạm kéo dài.

Một trong những giải pháp được triển khai hiệu quả là phân công rõ trách nhiệm cho từng ủy viên UBKT phụ trách địa bàn, trực tiếp theo dõi các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Việc phân công cụ thể góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời giúp công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, sát thực tế hơn.

Trong năm 2025, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành giám sát chuyên đề tại Đảng bộ Trường TH&THCS Văn Nghĩa và Đảng bộ Trường TH&THCS Nhân Nghĩa về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại Chi ủy chi bộ xóm Đổn và Chi ủy Chi bộ xóm Bui.

Kiểm tra việc "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới tại Chi bộ Trường TH&THCS Mỹ Thành và kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đối với Chi bộ Công an xã Nhân Nghĩa.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật Đảng được UBKT Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Năm 2025, UBKT Đảng ủy đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Các quyết định kỷ luật được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tính răn đe, giáo dục trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ UBKT Đảng ủy xã Nhân Nghĩa số hóa hồ sơ kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ UBKT Đảng ủy xã tích cực tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu do cấp trên tổ chức. Công tác báo cáo, cập nhật số liệu về kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, không để tồn đọng. Đặc biệt, UBKT Đảng ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 58 đồng chí là cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ toàn Đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Nhân Nghĩa vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu ở một số chi bộ chưa thực sự hiệu quả; việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát còn dàn trải, thiếu trọng tâm; một số tổ chức đảng chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Những hạn chế này đã được UBKT Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2026, UBKT Đảng ủy xã Nhân Nghĩa tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa phù hợp; chú trọng giám sát thường xuyên, kết hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo chuyên đề.

Trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát là đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức đảng trực thuộc, qua đó tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tế, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Nhân Nghĩa đang ngày càng đi vào chiều sâu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương trong giai đoạn mới.

Dương Liễu