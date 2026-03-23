Giữ nghề làm mì gạo sạch ở Hoàng Xá

Sản xuất theo phương pháp thủ công cùng bí quyết gia truyền, nghề làm mì gạo sạch đang được các hộ ở khu 12 Hoàng Xá - xã Tu Vũ duy trì. Trong đó, có một hộ gia đình đã xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao “Mì gạo Quân Lịch” từ năm 2023.

Mì gạo xuất xứ khu 12 Hoàng Xá vươn tới thị trường trong và ngoài tỉnh.

Giờ đây, những sợi mì dẻo, dai, trong, thơm mùi gạo, xuất xứ từ khu 12 Hoàng Xá đã có mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình, là món quà quê quen thuộc của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh một số hộ sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình bà Đinh Thị Lộc - chủ thể nhãn hiệu “Mì gạo Quân Lịch” xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, lượng hàng tiêu thụ trên thị trường rộng rãi hơn.

Hộ sản xuất đầu tư dây truyền công nghệ tiên tiến để tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng mì gạo đồng đều.

Theo chia sẻ của hộ sản xuất, trước khi đến với nghề làm mì gạo, gia đình bà có nhiều năm gắn bó với nghề làm bún tươi. Từ năm 2019, với mong muốn mở rộng lĩnh vực, bà Lộc học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời mạnh dạn vay vốn đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị làm mì gạo.

Nguyên liệu đầu vào sản xuất được các hộ làm nghề mì gạo chọn lựa kỹ.

Quá trình sản xuất, việc chọn nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm mì gạo. Gia đình bà Lộc chỉ dùng loại gạo Khang Dân trắng trong, đều hạt, không chứa tạp chất, được nhập từ các vùng chuyên canh đảm bảo an toàn thực phẩm. Trải qua rất nhiều khâu, từ ngâm, xay, tráng, giặt, ủ, phơi khô... mới có thể nhận lại thành phẩm là những sợi mì trắng ngần.

Ngoài bí quyết chọn gạo, quy trình làm mì gạo đòi hỏi sự tỉ mỉ và qua nhiều công đoạn. Gạo được ngâm kỹ từ tối hôm trước, rửa sạch, xay thành bột nước và qua máy lọc để loại bỏ tạp chất, tạo độ trong cho sợi mì. Tiếp đó, bột được đưa vào máy đùn sợi để tạo hình sợi. Công đoạn này phải đảm bảo không có sự tiếp xúc với các chất độc hại hoặc vi khuẩn, giúp sợi mì giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Các công đoạn tiếp theo là giặt, ủ trước khi phơi mì dưới ánh nắng tự nhiên hoặc sấy trong môi trường nhiệt độ ổn định, đảm bảo mì khô đều và không bị ẩm mốc.

Việc được chứng nhận OCOP 3 sao đã giúp chủ thể nhãn hiệu mở rộng thị trường, tăng niềm tin đối với khách hàng.

Bình quân mỗi ngày, xưởng mì gạo Quân Lịch sản xuất 2-3 tạ sản phẩm. Quy trình làm mì được tiến hành từ 4h sáng cho đến khi hoàn thiện, đóng gói bao bì thường đến 18h. Chủ thể nhãn hiệu đang áp dụng dây truyền máy móc đồng bộ, gồm: Vo gạo, nghiền bột nước, trộn bột, đùn mì (tạo sợi), làm mát, sấy nhiệt giúp nâng cao năng suất, đảm bảo vệ sinh và giữ sợi mì được dai ngon. Bên cạnh việc trực tiếp vận hành máy móc thiết bị, chủ thể tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động để thực hiện các công đoạn giặt mì, phơi tự nhiên dưới nắng, đóng gói... với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, “Mì gạo Quân Lịch” được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao giúp nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững. Từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, sản lượng mì gạo của cơ sở này tăng gấp 3 lần so với trước và được phân phối bán lẻ tại hàng trăm đại lý, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm của các tỉnh phía Bắc, như: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu...

Sản phẩm được đóng gói, có nhãn mác rõ ràng, ghi đầy đủ thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, qua đó khẳng định về chất lượng, an toàn, giúp người tiêu dùng tin tưởng và dễ dàng nhận diện.

Những sợi mì gạo trắng ngần được phơi khô dưới nắng tự nhiên.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, tại khu 12 Hoàng Xá đang có 5 hộ giữ nghề mì gạo. Trong đó, “Mì gạo Quân Lịch” là 1 trong 5 sản phẩm OCOP của địa phương còn hạn. Để phát triển sản xuất hàng hóa, chủ thể sản phẩm đang tiếp tục duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn đã cam kết, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; nghiên cứu cải tiến mẫu mã theo hướng sang trọng, bền vững hơn; tích cực đưa hàng lên sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh hoạt động marketing và quảng bá.

Bùi Minh