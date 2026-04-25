Bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh - Gói trọn vị quê

Dù nguội nhưng bánh vẫn dẻo mềm, nhân bùi béo, đượm hương vị hành tươi và mộc nhĩ... là những yếu tố giúp bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh (sản phẩm OCOP 3 sao) làm nên thương hiệu sản phẩm. Thức quà quê mộc mạc này không chỉ là niềm tự hào của người dân xã Hội Thịnh mà đã trở thành đặc sản Đất Tổ, được nhiều thực khách săn đón.

Bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh - món quà quê giản dị nhưng chứa đựng sự tinh túy trong từng lớp bột.

Xã Hội Thịnh hiện có nhiều hộ duy trì nghề làm bánh hòn, nhưng bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh là sản phẩm duy nhất đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Thành quả này có được là nhờ sự kết hợp giữa bí quyết gia truyền và quy trình sản xuất hiện đại.

Để có được chất lượng “nguội vẫn dẻo mềm” - một điểm vượt trội so với các loại bánh thông thường khác thì khâu chọn lọc nguyên liệu đầu vào đóng vai trò quyết định. Chị Phùng Thị Tươi - Chủ cơ sở bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh cho biết: “Linh hồn của bánh hòn nằm ở hạt gạo, vì vậy, tôi phải khắt khe lựa chọn gạo, phải là loại gạo Bao Thai đặc sản vùng cao để vỏ bánh đạt độ thơm và đặm vị”.

Phần nhân bánh cũng được chăm chút tỉ mỉ không kém. Cơ sở chỉ dùng thịt vai lợn tươi ngon - loại thịt có độ cân bằng giữa nạc và mỡ để tạo độ ngậy mà không ngán. Thịt được băm nhỏ, xào chín tới cùng hành tươi, mộc nhĩ giòn sần sật, thêm một chút lạc rang giã nhỏ bùi béo. Sự hòa quyện giữa vị thanh của bột gạo, vị đậm đà của nhân thịt, tạo nên sức hút khó cưỡng ngay từ miếng chạm đầu tiên.

Nghệ thuật làm nên thương hiệu bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh chính là kỹ thuật làm bột “sống” đầy kiên nhẫn. Gạo sau khi xay mịn được ủ lắng, chắt nước chua và thay nước sạch liên tục trong vài ngày để loại bỏ hoàn toàn vị nồng của gạo cũ, chỉ giữ lại vị ngọt thanh khiết. Chia sẻ về sự kỳ công này, chị Tươi bộc bạch: “Nhiều người thắc mắc sao không rút ngắn thời gian cho đỡ vất vả, nhưng nếu bớt xén công đoạn ủ bột hay thay nước, bánh sẽ mất đi vị thanh khiết tự nhiên. Giữ đúng quy trình truyền thống là cách duy nhất để bánh của gia đình không bị lẫn với bất kỳ nơi nào khác”.

Bước ngoặt lớn trong hành trình khẳng định thương hiệu bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh chính là việc mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng, cơ sở đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy quấy bột công nghiệp và tủ hấp điện công suất lớn thay cho các phương pháp thủ công vất vả trước đây. Việc ứng dụng công nghệ giúp nhiệt độ được kiểm soát chính xác, bột chín đều, mịn mượt, không bị vón cục. Đây chính là yếu tố then chốt giúp bánh giữ được độ mềm dẻo ngay cả khi đã nguội. Từ việc sản xuất nhỏ lẻ, đến nay cơ sở đã nâng công suất lên hàng tạ bánh mỗi ngày, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Từng hộp bánh hòn được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng theo chân thực khách đi khắp mọi miền.

Nhờ sự đầu tư bài bản từ khâu sản xuất đến bao bì, nhãn mác chuyên nghiệp, năm 2022, bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh. Chứng nhận này không chỉ là tấm “giấy thông hành” uy tín, mà còn là động lực để chị Tươi tự tin đưa đặc sản quê hương đi khắp mọi miền. Cũng chẳng biết từ bao giờ, món bánh hòn - thứ quà quê dân dã này đã hiện diện trang trọng trong mâm cỗ tại các hội nghị, tiệc cưới và trở thành quà biếu sang trọng. “Chứng nhận OCOP giúp thực khách xa gần tin tưởng hơn. Tôi muốn phát triển nghề làm bánh hòn bền vững để gìn giữ nét đẹp truyền thống và tạo thêm nhiều giá trị cho bà con quê mình” - chị Tươi khẳng định đầy tự hào.

Giờ đây, bánh hòn Tá Tươi Hợp Thịnh không chỉ là một đặc sản ẩm thực mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của nông thôn mới tại Hội Thịnh. Nơi đây, những người nông dân như chị Tươi đã biết kết hợp sự tinh túy trong nghề truyền thống của cha ông truyền lại với công nghệ hiện đại để tạo nên giá trị kinh tế bền vững. Thưởng thức miếng bánh hòn dẻo thơm, thực khách không chỉ cảm nhận được vị ngon của thực phẩm, mà còn thấy được cả tâm huyết, tình yêu quê hương Đất Tổ gói trọn trong từng món quà mộc mạc, đậm đà vị quê.

Trần Tỉnh