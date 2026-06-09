Viên ngọc xanh giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống sôi động của phường Vĩnh Phúc, Đầm Vạc hiện lên như một viên ngọc xanh quý giá, mang đến không gian sinh thái trong lành và vẻ đẹp thanh bình hiếm có. Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan đặc sắc, Đầm Vạc còn là biểu tượng cho sự giao hòa giữa thiên nhiên và quá trình phát triển hiện đại.

Đầm Vạc được mệnh danh là “lá phổi xanh” của phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Với hệ thống 23 nhánh chính lan tỏa đến nhiều khu vực, Đầm Vạc tạo nên mạng lưới hồ, lạch tự nhiên độc đáo, bao quanh khu vực trung tâm.

Với thiết kế kiến trúc hài hòa, mềm mại, cây cầu Đầm Vạc không chỉ đóng vai trò là công trình giao thông quan trọng mà còn trở thành biểu tượng mới của đô thị bên hồ.

Hệ thống cây xanh xung quanh hồ Đầm Vạc được chăm sóc thường xuyên, môi trường mặt nước được bảo vệ, góp phần duy trì vẻ đẹp và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sự hiện diện của Đầm Vạc đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo một đô thị xanh, năng động và hiện đại.

Không chỉ có giá trị về môi trường và cảnh quan, Đầm Vạc còn là khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ.

Những năm gần đây, nhiều dự án nghỉ dưỡng, khách sạn và các công trình dịch vụ cao cấp đã được đầu tư quanh khu vực đầm, tạo thêm sức hấp dẫn cho Đầm Vạc, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Với tốc độ đô thị hoá mạnh, Đầm Vạc vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh bình vốn có. Mặt nước trong xanh, không gian sinh thái đặc sắc cùng những giá trị về cảnh quan, môi trường và du lịch đã làm nên sức sống riêng cho vùng đất này.

Có thể nói, Đầm Vạc không chỉ là viên ngọc xanh giữa lòng phố thị mà còn là biểu tượng cho khát vọng xây dựng một đô thị phát triển hài hòa với thiên nhiên và bền vững trong tương lai.

Lê Minh