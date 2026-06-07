Vẻ đẹp Đất Tổ qua ống kính nhiếp ảnh

Không chỉ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, Phú Thọ còn được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan tươi đẹp, đa dạng và giàu sức hấp dẫn. Trong những năm qua, thông qua các cuộc thi nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đất Tổ đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè năm châu bằng những khuôn hình giàu cảm xúc, mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Vẻ đẹp thiên nhiên vùng Đất Tổ qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Trong hành trình quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, vẻ đẹp của vùng Đất Tổ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Qua ống kính của các nghệ sĩ, những danh lam thắng cảnh, nét văn hóa truyền thống và cuộc sống bình dị của người dân hiện lên đầy sức sống. Đó là những đồi chè xanh mướt trải dài bất tận ở Long Cốc, nơi được ví như “vịnh Hạ Long của vùng trung du” với hàng trăm quả đồi hình bát úp nối tiếp nhau giữa biển sương mờ ảo. Vào những buổi sớm tinh khôi, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, từng lớp sương mỏng bảng lảng bao phủ các đồi chè tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Đây là địa điểm được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn để sáng tác và cũng là hình ảnh gây ấn tượng mạnh tại nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước.

Không xa Long Cốc là những cọn nước ở bản Hắm, xã Khả Cửu. Những vòng quay bằng tre, nứa, gỗ mộc mạc đã trở thành biểu tượng của cuộc sống lao động gắn bó với thiên nhiên của đồng bào miền núi. Dưới ánh nắng chiều vàng óng, hình ảnh những cọn nước quay đều bên dòng suối trong xanh tạo nên những khuôn hình vừa thơ mộng, vừa giàu giá trị nhân văn. Nhiều nghệ sĩ cho rằng đây là một trong những đề tài giàu bản sắc, phản ánh sinh động đời sống văn hóa của vùng đất trung du, miền núi Phú Thọ.

Đặc biệt, khu du lịch Tam Đảo từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới nhiếp ảnh trong nước, quốc tế. Những dãy núi hùng vĩ ẩn hiện trong mây trắng, những cung đường uốn lượn giữa rừng xanh và vẻ đẹp thơ mộng tạo nên vô vàn góc máy độc đáo. Mỗi thời điểm trong ngày, Tam Đảo lại mang một vẻ đẹp riêng, từ ánh bình minh rực rỡ, những biển mây bồng bềnh cho đến khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Đây là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều tác phẩm phong cảnh được đánh giá cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật.

Bên cạnh đó, hành trình săn mây ở Hang Kia - Pà Cò cũng trở thành trải nghiệm đầy thú vị đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đất Tổ. Nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, Hang Kia sở hữu những biển mây kỳ vĩ trải dài bất tận. Mỗi khi Đông về, những tầng mây trắng xóa cuồn cuộn như sóng biển phủ kín các thung lũng và sườn núi. Trong ánh bình minh, biển mây chuyển sắc lung linh, tạo nên những khung cảnh ngoạn mục khiến bất kỳ người cầm máy nào cũng mong muốn ghi lại.

Những tác phẩm sáng tác về rừng cọ, đồi chè, hay những bản người Mông, Dao, Mường được các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Chi hội Nhiếp ảnh Phú Thọ quảng bá thông qua các cuộc thi trong nước, quốc tế như: “Những bậc thang mây”, “Góc phố cuối ngày”; “Soi bóng”, “Trung du xanh”, “Nắng sớm”; “Đồi chè Long Cốc”; “Một sớm Xuân Sơn”; “Tết của người Mông ở Pà Cò”; “Gieo hạt”; “Tam Đảo trong sương”... Mỗi tác phẩm đều thể hiện góc nhìn riêng, cách tiếp cận sáng tạo, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc. Sự đổi mới trong tư duy nghệ thuật, cùng cách sắp xếp bố cục, khai thác ánh sáng và khoảnh khắc đã giúp các tác phẩm từng bước bắt nhịp với xu hướng sáng tác của nhiếp ảnh hiện đại.

Mỗi bức ảnh đẹp không chỉ là kết quả của kỹ thuật hay khoảnh khắc mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương. Thông qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, hình ảnh Đất Tổ hiện lên vừa hùng vĩ, nên thơ vừa giàu bản sắc văn hóa. Từ đồi chè Long Cốc bồng bềnh trong sương sớm, những cọn nước Khả Cửu mộc mạc bên dòng suối, vẻ đẹp kỳ vĩ của Tam Đảo đến biển mây mê hoặc ở Hang Kia, tất cả đã và đang góp phần đưa hình ảnh vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam vươn xa, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa.

Phương Thanh