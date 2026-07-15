Dấu ấn tâm linh trên núi Tam Đảo

Giữa mây trắng bồng bềnh của Tam Đảo, quần thể đền Mẫu và chùa Vàng hiện lên như một miền tâm linh thanh tịnh, nơi thiên nhiên và tín ngưỡng hòa quyện, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách.

Đền Mẫu, chùa Vàng nằm lưng chừng đỉnh Thiên Thị, tách biệt hẳn với khu du lịch Tam Đảo.

Đền Mẫu mang đậm nét uy nghiêm, cổ kính.

Con đường dẫn lên đền Mẫu là hơn 300 bậc đá uốn lượn theo sườn núi. Hai bên là những khóm trúc xanh cao vút, thân thẳng tắp như hàng quân danh dự đón khách hành hương.

Đền Mẫu thờ Bà Chúa Thượng Ngàn, hay còn gọi là đền Mẫu Thượng Tam Đảo.

Theo truyền thuyết dân gian, Bà là con gái của Ngọc Hoàng, được giao cai quản núi rừng, che chở cho muôn loài và phù hộ con người có cuộc sống ấm no.

Chính bởi những công lao ấy mà từ bao đời nay, Bà Chúa Thượng Ngàn luôn được người dân tôn kính, phụng thờ với tất cả lòng biết ơn.

Rời đền Mẫu, men theo con đường đá, du khách sẽ đến với chùa Vàng - một điểm đến tâm linh mang vẻ đẹp độc đáo trong quần thể di tích.

Để đến được chính điện, mọi người phải vượt qua gần 50m bậc đá dựng đứng. Quãng đường tuy không dài nhưng đủ để mỗi người cảm nhận rõ sự tĩnh tại khi từng bước chậm rãi hướng về cửa Phật.

Phía sau cổng chùa là khoảng sân rộng, nơi trang nghiêm đặt nhiều pho tượng Phật bằng đá trắng mang những thần thái khác nhau, tạo nên một không gian thanh tịnh hiếm có.

Tên gọi "chùa Vàng" bắt nguồn từ những bức bích họa cùng các họa tiết được thếp vàng bên trong chính điện.

Chùa Vàng hiện lên với vẻ trang nghiêm nhưng không phô trương, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa linh thiêng.

Điều làm nên sức hấp dẫn của quần thể đền Mẫu, chùa Vàng không chỉ là giá trị tín ngưỡng hay kiến trúc, mà còn bởi sự giao hòa gần như tuyệt đối giữa thiên nhiên và văn hóa.

Nơi ấy không chỉ là thắng cảnh...

... mà còn là chốn để mỗi người tìm về sự bình yên trong tâm hồn, giữa mây ngàn và hơi thở của núi rừng ngàn năm tuổi.

Lê Minh