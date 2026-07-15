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Dấu ấn tâm linh trên núi Tam Đảo

Giữa mây trắng bồng bềnh của Tam Đảo, quần thể đền Mẫu và chùa Vàng hiện lên như một miền tâm linh thanh tịnh, nơi thiên nhiên và tín ngưỡng hòa quyện, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoĐền Mẫu, chùa Vàng nằm lưng chừng đỉnh Thiên Thị, tách biệt hẳn với khu du lịch Tam Đảo.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoĐền Mẫu mang đậm nét uy nghiêm, cổ kính.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoCon đường dẫn lên đền Mẫu là hơn 300 bậc đá uốn lượn theo sườn núi. Hai bên là những khóm trúc xanh cao vút, thân thẳng tắp như hàng quân danh dự đón khách hành hương.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoĐền Mẫu thờ Bà Chúa Thượng Ngàn, hay còn gọi là đền Mẫu Thượng Tam Đảo.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoTheo truyền thuyết dân gian, Bà là con gái của Ngọc Hoàng, được giao cai quản núi rừng, che chở cho muôn loài và phù hộ con người có cuộc sống ấm no.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoChính bởi những công lao ấy mà từ bao đời nay, Bà Chúa Thượng Ngàn luôn được người dân tôn kính, phụng thờ với tất cả lòng biết ơn.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoRời đền Mẫu, men theo con đường đá, du khách sẽ đến với chùa Vàng - một điểm đến tâm linh mang vẻ đẹp độc đáo trong quần thể di tích.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoĐể đến được chính điện, mọi người phải vượt qua gần 50m bậc đá dựng đứng. Quãng đường tuy không dài nhưng đủ để mỗi người cảm nhận rõ sự tĩnh tại khi từng bước chậm rãi hướng về cửa Phật.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoPhía sau cổng chùa là khoảng sân rộng, nơi trang nghiêm đặt nhiều pho tượng Phật bằng đá trắng mang những thần thái khác nhau, tạo nên một không gian thanh tịnh hiếm có.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoTên gọi "chùa Vàng" bắt nguồn từ những bức bích họa cùng các họa tiết được thếp vàng bên trong chính điện.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoChùa Vàng hiện lên với vẻ trang nghiêm nhưng không phô trương, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa linh thiêng.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoĐiều làm nên sức hấp dẫn của quần thể đền Mẫu, chùa Vàng không chỉ là giá trị tín ngưỡng hay kiến trúc, mà còn bởi sự giao hòa gần như tuyệt đối giữa thiên nhiên và văn hóa.

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam ĐảoNơi ấy không chỉ là thắng cảnh...

Dấu ấn tâm linh trên núi Tam Đảo ... mà còn là chốn để mỗi người tìm về sự bình yên trong tâm hồn, giữa mây ngàn và hơi thở của núi rừng ngàn năm tuổi.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vàng Chùa Tam đảo Thiên nhiên Truyền thuyết Du khách Khu du lịch Thắng cảnh Không gian Mây trắng
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