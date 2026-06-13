Lan tỏa hương vị chè xanh Đất Tổ

Là tỉnh có diện tích chè đứng top đầu cả nước, thương hiệu chè xanh Phú Thọ đã lan tỏa rộng rãi không chỉ trong nước mà còn có chỗ đứng vững chắc ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Chương trình OCOP đã thổi thêm luồng “sinh khí” mới, giúp nâng tầm sản phẩm chè xanh Đất Tổ.

HTX chè an toàn Long Cốc, xã Long Cốc đầu tư hệ thống máy sao sấy hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 14,5 nghìn ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt trên 193 nghìn tấn (đứng thứ 3 toàn quốc). Diện tích chè phân bố trên địa bàn 58 xã, phường, trong đó, 28 xã có diện tích chè trên 100ha với tổng diện tích trên 13.000 ha (4 xã có diện tích chè trên 1 nghìn ha gồm: Minh Đài, Long Cốc, Yên Kỳ, Tây Cốc) tạo thành vùng trồng tập trung, thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

Bà Phạm Thị Hạnh, Giám đốc HTX chè an toàn Long Cốc, xã Long Cốc chia sẻ: Được công nhận đạt hạng OCOP là “tấm vé” giúp chè xanh Phú Thọ vượt qua hàng rào kỹ thuật, vững bước tiến vào các thị trường lớn. Để giữ vững uy tín và thương hiệu chè xanh Phú Thọ, các chủ thể sau khi được công nhận hạng OCOP cần tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất để ổn định chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 76 doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến chè với sản lượng bình quân trên 60 nghìn tấn/năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hơn 20% số doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ chế biến chè xanh và các sản phẩm chế biến sâu từ chè xanh như chè túi lọc, matcha, nước uống đóng chai... gồm Công ty chè Phú Đa (xí nghiệp chè Phú Long), Công ty TNHH chè SSOE, Công ty chè Cozy... Một số doanh nghiệp định hướng phát triển sản phẩm chè đặc sản, đặc trưng như chè búp tím Thanh Ba của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trà UT, chè Shan Pà Cò của Công ty TNHH MTV Phương Huyền...

Phú Thọ cũng là tỉnh có diện tích chè được ứng dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn cao. Tỷ lệ diện tích được áp dụng IPM, ICM lên 90,8%, diện tích chè được áp dụng quy trình sản xuất tốt, an toàn (GlobalGAP, RA, VietGAP, hữu cơ...) 4,3 nghìn ha. Toàn tỉnh có 4.045ha chè đã được cấp mã số vùng trồng nội địa với 162 mã. Đồng thời, xây dựng được các vùng sản xuất tập trung tại địa bàn các xã trọng điểm với diện tích trên 6,6 nghìn ha. Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương có diện tích chè lớn đã hình thành các điểm sản xuất chè an toàn gắn với quảng bá, phát triển du lịch tại các vùng chè đẹp, được đánh giá là độc đáo bậc nhất Việt Nam: Đồi chè Long Cốc, Thanh Thủy; các đồi chè Shan tuyết cổ thụ tại Đức Nhàn, Pà Cò, Vân Sơn, Vườn Quốc gia Xuân Sơn...

Toàn tỉnh đã xây dựng được 39 sản phẩm chè được công nhận đạt hạng OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 19 sản phẩm 3 sao, 17 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 5 sao của 21 chủ thể. Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè đã đẩy mạnh liên kết sản xuất, hợp tác với người trồng chè, xây dựng được 25 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chè với sản lượng trên 22,6 nghìn tấn/năm.

Vùng chè nguyên liệu của HTX chè an toàn Long Cốc, xã Long Cốc được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Phú Thọ có lợi thế với quy mô vùng nguyên liệu lớn, tập trung, thuận lợi để chuẩn hóa giống, quy trình và quản trị mã số vùng trồng. Có truyền thống chè lâu đời, có “câu chuyện địa phương” để dựng thương hiệu tỉnh và dòng đặc sản, có cảnh quan đẹp, có giá trị bản sắc dân tộc (Đền Hùng, đồi chè Long Cốc, Tây Cốc, vườn trà cổ Xuân Sơn, Pà Cò...). Hệ sinh thái doanh nghiệp, HTX đông đảo, dễ tổ chức chuỗi cung ứng ổn định cho đơn hàng lớn lẫn dòng sản phẩm cho thị trường ngách. Bên cạnh việc xây dựng sản phẩm OCOP, các chủ thể cần liên kết với nhau, với doanh nghiệp, tạo nên các chuỗi giá trị để sản phẩm chè phát huy tối đa tiềm năng và hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân vùng trung du, miền núi.

Quân Lâm