Ruốc cá sông Đà - nâng tầm thương hiệu OCOP 4 sao

Từ nguồn lợi thủy sản dồi dào của Sông Đà, sản phẩm ruốc cá của Công ty TNHH Hải Đăng Group (phường Hòa Bình) đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, trở thành một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Khai thác lợi thế, tạo dựng sản phẩm chất lượng

Lòng hồ Sông Đà không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn là “kho” thủy sản phong phú, nước hồ sạch, thuận lợi phát triển nuôi cá lồng. Tận dụng lợi thế này, Công ty TNHH Hải Đăng Group đã chủ động liên kết với các hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Theo đó, Công ty TNHH thủy sản Hải Đăng Group đã đầu tư, liên kết nuôi cá sông Đà theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, Công ty duy trì khoảng 200 lồng, nuôi các loại cá: Lăng đen, lăng vàng, trắm đen, trắm, chép, tầm... sản lượng trên 500 tấn/năm. Trong đó, sản lượng cá lăng đen, lăng vàng, trắm đen chiếm khoảng 70% tổng sản lượng cá của Công ty, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc.

Ruốc cá tươi của Hải Đăng Group được chế biến từ những mẻ cá tươi ngon, thu hoạch trực tiếp từ lồng cá nuôi trên hồ thủy điện Sông Đà. Quy trình chế biến ruốc cá được thực hiện khép kín, đảm bảo ATVSTP nghiêm ngặt qua nhiều công đoạn: Hấp chín, gỡ xương, sấy khô và đóng gói. Sự kết hợp giữa phương pháp thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại giúp sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng, sợi ruốc bông mịn, màu vàng bắt mắt, thơm ngon, không tanh, không sử dụng chất bảo quản. Khi ăn có vị vừa miệng, không quá mặn cũng không quá nhạt, ngọt tự nhiên. Hiện nay, Hải Đăng Group có 3 loại ruốc là ruốc cá trắm đen, ruốc cá lăng đen và ruốc cá lăng vàng. Ruốc cá được đóng bằng lọ thủy tinh, khối lượng 100g giá bán 200.000 đồng/lọ; gắn tem truy xuất nguồn gốc trên từng lọ.

Công ty TNHH Hải Đăng Group có 3 sản phẩm ruốc cá đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Khẳng định thương hiệu OCOP 4 sao

Nhờ chú trọng đầu tư chất lượng và mẫu mã, sản phẩm ruốc cá sông Đà của Công ty TNHH Hải Đăng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là bước đệm quan trọng để sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường. Chất lượng thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, nên các sản phẩm ruốc cá sông Đà của Công ty TNHH thủy sản Hải Đăng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm được bán tại chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh... đồng thời từng bước tiếp cận người tiêu dùng thông qua các kênh thương mại điện tử. Ngoài ra, sản phẩm cũng thường xuyên được lựa chọn tham gia các triển lãm, hội chợ về các sản phẩm nông ngư nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ chú trọng chất lượng, sản phẩm ruốc cá sông Đà còn ghi điểm nhờ tính tiện lợi và giàu dinh dưỡng. Theo nhiều người tiêu dùng, đây là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Sản phẩm ruốc cá của Công ty TNHH Hải Đăng Group được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Thống Nhất chia sẻ: “Ruốc cá có vị ngọt tự nhiên, sợi bông tơi, rất dễ ăn. Gia đình tôi thường dùng trong bữa sáng hoặc mang đi làm vì tiện lợi mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Sản phẩm cũng được tôi lựa chọn làm quà biếu nhờ bao bì đẹp, mang đậm bản sắc đặc sản vùng miền”.

Chị Nguyễn Thị Dung, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hải Đăng Group cho biết: “Ngoài kinh doanh sản phẩm tươi sống, thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cá sông Đà, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để nâng hạng sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, việc duy trì chuỗi liên kết với người nuôi cá không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, hướng tới phát triển kinh tế bền vững”.

Từ đặc sản dân dã của vùng sông nước, ruốc cá sông Đà đã và đang được “khoác áo mới”, trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Câu chuyện của Công ty TNHH Hải Đăng không chỉ là hành trình nâng tầm một sản phẩm, mà còn là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn trong phát triển nông sản gắn với xây dựng thương hiệu địa phương.

Đinh Thắng