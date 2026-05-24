Những sản phẩm thân thiện với môi trường được làm từ chiếc mo cau

Giữa nhịp sống hiện đại, khi rác thải nhựa đang trở thành mối lo lớn đối với môi trường, những sản phẩm sinh học làm từ mo cau xuất hiện như một giải pháp xanh đầy ý nghĩa.

Tại phường Vân Phú, Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco đã biến những bẹ mo cau tưởng chừng bỏ đi thành các sản phẩm thân thiện với môi trường như bát, đĩa, thìa, khay đựng thực phẩm... Từ những vườn cau quen thuộc nơi làng quê, mo cau được thu gom, làm sạch, ép khuôn và xử lý bằng quy trình hiện đại để tạo nên những sản phẩm vừa bền đẹp, vừa an toàn cho sức khỏe người dùng.

Không chỉ mang tính tiện lợi, các sản phẩm từ mo cau còn có khả năng phân hủy sinh học, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường sống. Đặc biệt, sản phẩm đã đạt chứng nhận ISO 22000:2018 về an toàn thực phẩm, khẳng định sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong sản xuất. Từ những điều giản dị của làng quê, mo cau đang mở ra hành trình tiêu dùng xanh, lan tỏa thông điệp sống thân thiện với thiên nhiên.

Hàng cau xanh mướt là hình ảnh quen thuộc ở các làng quê chính là nguồn nguyên liệu xanh cho các sản phẩm sinh học.

Sản phẩm chén, đĩa sinh học từ mo cau thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Những chiếc mo cau được bảo quản theo tiêu chuẩn trước khi đưa vào sản xuất.

Mo cau được lựa chọn kỹ, rửa sạch trước khi đưa vào sản xuất để mỗi chiếc bát, chiếc đĩa khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo cả về thẩm mỹ lẫn an toàn.

Vận hành máy ép nhiệt tạo hình chén, đĩa từ mo cau.

Những chiếc bát nhỏ xinh có màu sắc tự nhiên đặc trưng của mo cau.

Toàn bộ quy trình được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng.

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói để xuất xưởng.

Các sản phẩm được kiểm tra về chất lượng, mẫu mã trước khi xuất xưởng.

Sản phẩm của HTX có nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau, hiện đang cung cấp cho các nhà hàng chay trong nước và xuất sang một số nước khác.

Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco là điểm tham quan, trải nghiệm cho các em học sinh một số trường học và Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Phương Thanh