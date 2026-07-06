Bình yên bên dòng Lô giang

Sông Lô từ bao đời nay không chỉ là dòng chảy của thiên nhiên mà còn là dòng chảy của lịch sử, văn hóa và cuộc sống. Với người dân Phú Thọ, con sông là nguồn nước, là dòng phù sa bồi đắp những cánh đồng màu mỡ, là tuyến giao thông quan trọng và cũng là người bạn thủy chung, gắn bó với biết bao thế hệ.

Khi bình minh vừa ló rạng, mặt nước sông Lô như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang dần thức giấc.

Không gian lặng lẽ, yên bình với tiếng mái chèo khua nhè nhẹ đang ngược dòng.

Người dân ven sông Lô có mặt trên đồng ruộng từ rất sớm, cần mẫn bắt đầu một ngày lao động, tiếp nối nhịp sống bình dị đã gắn bó với vùng quê này qua bao thế hệ.

Dọc hai bên bờ sông, những triền đê uốn cong mềm mại như dải lụa xanh ôm lấy xóm làng.

Từng tốp người thong thả đạp xe, tập thể dục hay cùng nhau ra đồng từ khi mặt trời còn chưa lên cao.

Bắc qua sông Lô ngày nay là cây cầu Vĩnh Phú hiện đại vươn mình mạnh mẽ.

Từ trên cầu nhìn xuống, sông Lô hiện lên rộng mở với những doi cát, bãi bồi xanh mướt và những chuyến tàu xuôi ngược giữa dòng.

Hai bên bờ sông Lô là những làng quê ngày càng khởi sắc, những tuyến giao thông hiện đại và những con người cần cù đang từng ngày dựng xây quê hương giàu đẹp.

Ngày qua ngày, dòng sông Lô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp yên ả vốn có. Dòng chảy hiền hòa ấy vẫn bền bỉ bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng những miền quê trù phú và viết tiếp câu chuyện về một vùng đất Phú Thọ thanh bình, giàu truyền thống.

Lê Minh