Khám phá quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ ở Pà Cò

Giữa đại ngàn Pà Cò là quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ với khoảng 1.400 cây lớn, mọc tự nhiên trên những sườn núi đá, xen lẫn trong các khu rừng nguyên sinh. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, quần thể “báu vật xanh” nơi đây đem lại giá trị thiết thực trong bảo tồn nguồn gen quý, tạo sản phẩm nông nghiệp đặc sản và phát triển du lịch sinh thái độc đáo.
Những thân cây to lớn, xù xì, phủ đầy địa y trắng mốc và rêu phong tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ ở xã Pà Cò.
“Báu vật xanh” trên đỉnh núi cao là một phần văn hóa bản địa của đồng bào Mông xã Pà Cò.
Vẻ đẹp của quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ Pà Cò được chắt lọc bởi tinh hoa từ đất trời, sương mù và khí hậu khắc nghiệt.
Chiêm ngưỡng đồi chè Shan Tuyết cổ thụ đang được đồng bào Mông bảo tồn, gắn với tạo nguồn sinh kế bền vững.
Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ mọc tự nhiên được cho là có tuổi đời tới vài trăm năm.
Có nhiều cây sở hữu đường kính lớn, 2 - 3 người ôm không xuể.
Một số điểm của quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ được chăm sóc, đốn tỉa giúp kích thích sinh trưởng của mầm chè.
Nhờ đó, việc thu hái búp chè Shan Tuyết cổ thụ của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cũng dễ dàng hơn.
Trên hành trình khám phá quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ, du khách không chỉ chiêm ngưỡng “báu vật xanh” mà còn được tìm hiểu quy trình hái chè cheo leo trên núi cao.
Cùng người dân bản địa ngắm nhìn thành quả thu hái những búp trà non mập mạp, được bao bọc bởi một lớp lông tơ dày đặc, trắng như tuyết.
Tham quan quy trình sao chè thủ công và nghe người dân bản địa kể về hành trình bảo tồn, xây dựng thương hiệu chè Shan Tuyết cổ thụ.
Chè Shan Tuyết cổ thụ ở xã Pà Cò đang trong quá trình xúc tiến công nhận là Quần thể chè di sản nhằm bảo tồn nguồn gen quý, vinh danh giá trị văn hóa - lịch sử, phát triển sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc Mông.
Bùi Minh
