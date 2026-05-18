Homestay trên bản Mông

Đó là “A La Homestay” trên xã Pà Cò của Giàng A La - tấm gương thanh niên người Mông dám nghĩ, dám làm. Anh không chỉ xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng mà còn tích cực góp sức bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Giàng A La (thứ hai từ phải sang) kết nối và đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá du lịch cộng đồng Tây Bắc.

Sinh ra và lớn lên tại thung lũng Hang Kia - xã Pà Cò, Giàng A La trải qua tuổi thơ nhiều vất vả nên thấm thía những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào dân tộc mình. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, anh quyết định trở về bản làng, cùng một số thanh niên địa phương xây dựng mô hình Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ du lịch - nông nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm quản lý, mô hình gặp nhiều vướng mắc và ngừng hoạt động.

Khởi đầu thất bại không làm anh nhụt chí mà càng quyết tâm theo đuổi con đường phát triển du lịch. Tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, anh bắt tay thực hiện mô hình homestay ngay tại khuôn viên nhỏ của gia đình. Cùng với hoạt động của “A La Homestay”, Giàng A La tập trung xây dựng các tour du lịch trọn gói từ 1 - 4 ngày, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về văn hóa bản địa. Du khách đến đây không chỉ được tham quan, ngắm cảnh, săn mây mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống như: Giã bánh giầy, vẽ sáp ong, nhuộm chàm, nấu ăn cùng người bản địa, giao lưu văn nghệ, hái mận, hái đào theo mùa, leo núi, cắm trại, tắm suối... Các tour có mức giá từ 1 - 3 triệu đồng/người, phù hợp với nhiều đối tượng du khách trong và ngoài nước. Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng anh kiên định với quan điểm “làm nhỏ nhưng chắc”, từng bước xây dựng uy tín và nền tảng lâu dài cho mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

A La Homestay - mô hình du lịch cộng đồng của gia đình Giàng A La đón khách trải nghiệm.

Giàng A La chia sẻ: "Bản làng mình sẵn có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bằng sức trẻ, tôi luôn tìm tòi, học hỏi, nỗ lực kết nối tour, tuyến du lịch để kéo khách về bản Mông, để thực hiện khát vọng xây dựng một cộng đồng du lịch Pà Cò cùng phát triển". Hiện nay, cơ sở lưu trú của anh đón khoảng 20 đến 30 lượt khách/tháng, doanh thu đạt 30 - 40 triệu đồng. Mô hình tạo việc làm thời vụ cho 3 lao động địa phương và một số hộ dân tham gia các dịch vụ phụ trợ như: Hướng dẫn viên, xe ôm, đội văn nghệ. Không chọn cách làm giàu cho riêng mình, Giàng A La luôn tâm niệm “muốn đi xa phải đi cùng nhau” nên anh đã thành lập, đào tạo đội nhóm kinh doanh để lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động các thanh niên quyết tâm thay đổi cuộc sống của ngay tại quê hương mình.

Bùi Minh