Những người giữ “hồn chữ cổ” ở Thổ Tang

Giữa nhịp sống sôi động của vùng đất Thổ Tang - một trong những trung tâm giao thương sầm uất của tỉnh Phú Thọ, vẫn có một không gian tĩnh lặng, nơi những nghiên mực, bút lông và những tâm hồn hoài cổ đang miệt mài học chữ Nôm.

Lớp học đặc biệt giữa nhịp sống hiện đại

Trong không gian cổ kính của miếu Trúc Lâm, lớp học chữ Nôm vẫn đều đặn diễn ra vào sáng thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Không bảng điện tử, không thiết bị hiện đại, lớp học chỉ có những cuốn vở cũ, cây bút lông và tiếng đánh vần chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Thế nhưng chính nơi ấy lại đang lưu giữ một phần hồn cốt văn hóa dân tộc giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại.

Một buổi học chữ Nôm.

Gần 2 năm nay, dù mưa hay nắng, các thành viên CLB vẫn duy trì việc học đều đặn. Phần lớn học viên đều ở tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm say mê khi cẩn trọng viết từng nét chữ. Với họ, học chữ Nôm không chỉ để rèn luyện trí nhớ, giữ tinh thần minh mẫn mà còn là cách gìn giữ cội nguồn văn hóa cho thế hệ mai sau.

Vừa nắn nót lại một nét chữ khó, ông Vũ Văn Mắm, thành viên CLB chia sẻ: "Tôi năm nay đã 83 tuổi, tham gia học để hiểu chữ nghĩa của cha ông để lại. Chữ Nôm không chỉ là con chữ mà còn là lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc. Dù chúng tôi tuổi cao nhưng ai cũng cố gắng đi học đầy đủ, vì đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm với truyền thống.”

Ông Vũ Văn Mắm (bên phải) luyện chữ trong giờ học.

Ở tuổi xế chiều, việc đến lớp với các học viên không đơn thuần là học chữ mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện, sẻ chia niềm vui cuộc sống. Những buổi học vì thế luôn đầm ấm, gần gũi và đầy tinh thần gắn kết cộng đồng.

Thổ Tang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử với hệ thống đình, đền, chùa, miếu cùng nhiều sắc phong, văn bia, hoành phi, câu đối cổ còn được lưu giữ. Chính điều đó đã thôi thúc nhiều người tìm đến lớp học để có thể đọc hiểu những giá trị văn hóa mà cha ông để lại.

Ông Vũ Văn Háu, thành viên CLB cho biết: “Tiếp xúc với văn hóa người xưa giúp mình thấy tâm hồn nhẹ nhõm, tĩnh tại hơn. Tôi mong sau này có thể truyền lại những hiểu biết ấy cho con cháu để thêm trân trọng truyền thống gia đình và quê hương.”

Chính nhu cầu “giải mã” những giá trị văn hóa ngay trong đời sống đã trở thành động lực để nhiều người tìm đến lớp học. Từ những nét chữ ban đầu, họ dần tiếp cận được với kho tàng tri thức mà cha ông để lại.

Không có giáo viên chuyên nghiệp, không thù lao hay hỗ trợ kinh phí, lớp học được duy trì hoàn toàn bằng tinh thần tự nguyện. Người biết nhiều dạy người biết ít, người học trước hướng dẫn người học sau. Sự tận tâm và sẻ chia ấy đã tạo nên một môi trường học tập đặc biệt - mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết và hiệu quả.

Ông Vũ Văn Cứu là một trong những thành viên đứng lớp truyền dạy chữ Nôm tại Thổ Tang.

Ông Vũ Văn Cứu - một trong những người gắn bó với lớp học từ ngày đầu, hiện đang đứng lớp truyền dạy chữ trong CLB chia sẻ: “Ban đầu, ai cũng bỡ ngỡ vì phải học từ chữ cái, với 214 bộ thủ, giống như trẻ con tập viết chữ Quốc ngữ. Sau đó mới học ghép chữ, đọc nghĩa và hiểu nội dung. Hạnh phúc nhất là khi nhìn vào những bức đại tự, câu đối trong đình làng, mình có thể hiểu được điều cha ông gửi gắm”.

Giáo trình của lớp học được xây dựng từ cơ bản đến nâng cao. Các học viên không chỉ học viết mà còn học cách đọc, hiểu nghĩa, luyện viết câu và đoạn văn. Một số thành viên còn tập viết thư pháp, biến những con chữ cổ thành những tác phẩm mang đậm giá trị nghệ thuật và văn hóa truyền thống.

Không dừng lại ở việc học chữ, CLB còn nghiên cứu, dịch nghĩa các văn bản cổ gắn với lịch sử địa phương như sắc phong, gia phả, văn bia... Qua đó, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về cội nguồn và truyền thống quê hương.

Các thành viên CLB trao đổi sau giờ học.

Người khởi xướng và duy trì hoạt động của CLB là ông Đỗ Văn Trai - Chủ nhiệm CLB. Nói về cơ duyên thành lập lớp học, ông Trai cho biết: “Tôi luôn trăn trở khi thấy chữ Nôm dần bị mai một theo thời gian. Đây là kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc nên cần được gìn giữ. Điều đáng mừng là khi thành lập lớp học, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, cho thấy tình yêu với văn hóa truyền thống vẫn luôn hiện hữu.

Từ những con chữ tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng, các thành viên CLB đang từng ngày thắp lên ngọn lửa đam mê, gìn giữ ký ức văn hóa của làng quê. Để rồi, từ những nét mực giản dị hôm nay, những giá trị của cha ông sẽ tiếp tục được lan tỏa, tồn tại theo dòng chảy của thời gian.

Hà Giang