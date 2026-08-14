Tháp Bình Sơn, điểm hẹn hành hương ngàn năm tuổi

Tháp Bình Sơn (tháp Then) tọa lạc trong khuôn viên chùa Vĩnh Khánh, xã Tam Sơn, là kiệt tác nghệ thuật đất nung thời Lý - Trần còn lại đến ngày nay. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa vô giá, tháp cổ quốc gia đặc biệt này còn là điểm hẹn hành hương linh thiêng, thu hút nhiều du khách yêu vẻ đẹp di sản cổ xưa tìm về nguồn cội.

Tháp cổ Bình Sơn - Điểm đến tâm linh hấp dẫn.

Tháp Bình Sơn từ lâu đã là biểu tượng văn hóa tâm linh kiên cường, đầy kiêu hãnh của vùng đất trung du. Vượt qua biến thiên lịch sử và sự biến đổi của thời gian, ngọn tháp đất nung ngàn năm tuổi này vẫn đứng vững như một chứng nhân vĩnh cửu, chào đón những bước chân hành hương tìm về nguồn cội.

Với những ai yêu khám phá di sản, hành trình về với tháp Bình Sơn không chỉ là chuyến vãn cảnh thông thường, mà còn là cuộc đối thoại thiêng liêng với quá khứ - nơi từng viên gạch nung đỏ rực dưới bàn tay tài hoa của tiền nhân đang phản chiếu tinh hoa mỹ thuật thời Lý - Trần hoàng kim.

Bước vào khuôn viên của chùa Vĩnh Khánh (chùa Then), du khách sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi dáng vẻ uy nghi, thanh thoát nhưng vô cùng tĩnh lặng của tháp cổ. Theo tư liệu lịch sử, thuở đầu, tháp có 13-15 tầng, đỉnh tháp hình búp sen vươn cao, biểu tượng cho sự thanh khiết, khát vọng thái bình, an lành của cư dân vùng trung du.

Trải qua biến đổi thăng trầm của thời gian, hiện tháp còn 11 tầng và 1 tầng bệ, cao khoảng 16,5m. Điểm độc đáo khiến các nhà nghiên cứu lẫn du khách thập phương phải trầm trồ chính là kỹ thuật xây dựng tinh xảo của cha ông xưa.

Toàn bộ công trình được ghép lại từ hơn 13.000 viên gạch đất nung mà không hề sử dụng bất kỳ một loại chất kết dính nào. Các viên gạch được khớp vào nhau một cách hoàn hảo nhờ các mộng và chốt gạch, tạo nên một kết cấu chân vạc vững chãi thách thức mọi giông bão qua nhiều thế kỷ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình khối kiến trúc bề thế, tháp Bình Sơn còn được ví như một kho tàng nghệ thuật điêu khắc ngoài trời vô giá. Bề mặt ngoài của tháp được trang trí hoa văn vô cùng phong phú và điêu luyện, phản ánh tư tưởng thẩm mỹ đỉnh cao của Phật giáo thời bấy giờ. Ngắm nhìn cận cảnh từng tầng tháp, du khách sẽ nhận ra những họa tiết rồng uốn lượn, hoa cúc dây thanh mảnh, lá đề rủ bóng hay những cánh sen mềm mại...

Với lối kiến trúc được xây dựng theo bình đồ hình vuông nhỏ dần về phía ngọn, tháp mang dáng vẻ thanh thoát đến kỳ lạ, tạo sự liên tưởng về sợi dây kết nối linh thiêng giữa trời và đất, thể hiện trọn vẹn ước vọng muôn đời của con người về một cuộc sống an yên, mưa thuận gió hòa.

Ghé thăm quần thể di tích Tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách cũng đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp tĩnh mịch, nguyên sơ nơi cửa Thiền. Trong nhịp sống thường nhật tháp Bình Sơn mang một sức hút rất riêng - trầm mặc, sâu lắng và thanh tịnh.

Bước qua cổng chùa, du khách có thể thảnh thơi dâng hương, chậm rãi ngắm nhìn tòa tháp cổ và tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn. Tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng tiếng gió rì rào từ dòng sông Lô tạo nên một không gian linh thiêng, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

Bên cạnh tòa tháp cổ, khu vực giếng mực cổ kính hay những khoảng xanh mát trong khuôn viên cũng là những góc bình yên lý tưởng giúp bạn tái tạo năng lượng sau chuỗi ngày bận rộn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của quần thể di tích Tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh, chính quyền xã Tam Sơn đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch dài hạn nhằm gìn giữ và lan tỏa giá trị độc đáo của Di tích quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Lê Trung - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Sơn chia sẻ: Để di sản thực sự “sống” cùng thời đại và mang lại giá trị thiết thực, xã Tam Sơn đang tập trung khơi thông tiềm năng du lịch bằng cách đầu tư tôn tạo cảnh quan xung quanh chùa Vĩnh Khánh, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cho đến đẩy mạnh số hóa dữ liệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh tháp Bình Sơn đến du khách thập phương trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi giá trị truyền thống được cộng hưởng cùng tư duy hiện đại, tháp Bình Sơn chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn du lịch quan trọng, vừa bảo tồn vẹn nguyên di sản, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trần Tỉnh