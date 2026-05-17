Khám phá điểm đến Vịnh Ngòi Hoa

Giữa lòng hồ chứa nhân tạo lớn nhất Việt Nam, Vịnh Ngòi Hoa - xã Suối Hoa được ví như “viên ngọc xanh” quý giá. Điểm đến là địa danh nổi tiếng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Vẻ đẹp cảnh quan hoang sơ

Người dân bản địa kể rằng, thời xa xưa, cảnh quan vùng đất được gọi với danh xưng “bưa rậm”- thể hiện sự trù phú và đa dạng sinh thái. Vịnh sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và thơ mộng, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi sừng sững. Những vách đá dựng đứng và những hang động kỳ bí cùng nước hồ xanh biếc tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, khiến du khách không khỏi say đắm.

Để có một chuyến đi trọn vẹn và khám phá hết vẻ đẹp của nơi đây, việc lựa chọn thời điểm thích hợp là vô cùng quan trọng. Khí hậu tại Vịnh Ngòi Hoa chịu ảnh hưởng lớn bởi khí hậu chung của vùng Tây Bắc, với bốn mùa rõ rệt. Do địa hình đặc biệt của một vịnh trên núi cao, nơi đây có phần mát mẻ hơn so với các khu vực khác.

Du khách khám phá các hoạt động du lịch thể thao trên Vịnh Ngòi Hoa.

Theo anh Bùi Văn Hiện, hộ làm du lịch tại bản Ngòi, thời điểm lý tưởng để khám phá Vịnh Ngòi Hoa là từ tháng 2 đến tháng 8. Đây là khoảng thời gian ít mưa, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như đi thuyền, câu cá, chèo kayak hay trekking. Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 8, mặt hồ trong xanh cùng nắng vàng rực rỡ tạo nên khung cảnh thanh bình, thư thái.

Hồ Mắt Rồng là điểm nhấn cảnh quan của Vịnh Ngòi Hoa.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Vịnh Ngòi Hoa là hồ Mắt Rồng. Hồ nước có màu xanh ngọc bích, được bao bọc bởi những vách núi đá vôi sừng sững, tạo nên cảnh quan hùng vĩ và kỳ ảo. Người dân địa phương truyền tai nhau rằng đây từng là nơi các cô sơn nữ tụ họp tắm mát. Khi chiều buông, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tạo nên những vệt sáng lung linh, huyền ảo, tạo nên một bức tranh thiên nhiên có một không hai.

Di tích quốc gia Động Hoa Tiên với hệ thống thạch nhũ kỳ ảo khơi gợi trí tưởng tượng phong phú của du khách.

Bên cạnh hồ Mắt Rồng, Di tích quốc gia Động Hoa Tiên cũng là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến vịnh Ngòi Hoa. Động có cấu trúc hang động tự nhiên với những khối thạch nhũ kỳ lạ, được chiếu sáng bởi hệ thống đèn màu. Khi ánh đèn chiếu vào, những khối thạch nhũ lung linh như những viên ngọc quý, tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh, hấp dẫn ánh nhìn và kích thích trí tưởng tượng của mọi du khách.

Điểm đến trải nghiệm thú vị

Cùng với cảnh quan tuyệt đẹp của một “Vịnh Hạ Long trên núi”, du khách bị cuốn hút bởi bức tranh làng quê bên hồ ở bản Ngòi. Đây là nơi sinh sống tập trung của cộng đồng dân tộc Mường với 93 hộ, hơn 300 nhân khẩu. Những ngôi nhà sàn truyền thống ẩn mình giữa những rặng tre xanh, tạo nên một không gian yên bình và mộc mạc. Cuộc sống của cộng đồng Mường nơi đây gắn liền với những lễ hội truyền thống, âm thanh chiêng Mường cùng những làn điệu dân ca, mang điểm nhấn văn hóa riêng, đặc sắc.

Du khách thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Tại bản Ngòi, người dân mưu sinh bằng nghề nông, lâm nghiệp, phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền. Bên cạnh công việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, một số hộ thực hiện chuyển đổi phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường cảnh quan.

Cũng tại đây, du khách có cơ hội thăm địa điểm trước đây người dân đào được trống đồng Lũng Cú, thăm nhà sàn của thầy mo - “người giữ lửa” trong đời sống tinh thần của người mường, tìm hiểu về di sản văn hóa phi vật thể mo Mường và nghe thầy mo diễn xướng trích đoạn mo trong nghi lễ cầu phúc lộc.

Trên hành trình khám phá Vịnh Ngòi Hoa, du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn hòa vào các hoạt động thú vị: Tham quan, lưu trú nhà sàn cộng đồng, giao lưu văn nghệ truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc sản của người Mường như cá nướng, gà nấu măng chua, cỗ lá, các loại rau rừng...; trải nghiệm nghề nuôi cá lồng bè.

Các món ăn đặc sản của đồng bào Mường bản Ngòi - xã Mường Hoa hấp dẫn du khách.

Cùng với hoạt động khám phá hồ Mắt Rồng, hệ thống hang động kỳ bí, du khách có thể thuê thuyền kayak để tự do khám phá những hòn đảo nhỏ, những vách đá dựng đứng. Cảm giác được chèo thuyền trên mặt hồ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các hoạt động như bơi lội, câu cá để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành.

Bùi Minh