Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Huyền ảo Hang Kia

Những năm gần đây, điểm check-in săn mây Hang Kia (xã Pà Cò) đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới trẻ, du khách yêu thích du lịch trải nghiệm và giới nhiếp ảnh. Với cung đường không quá khó đi, du khách có thể dễ dàng đến điểm check-in để bắt trọn bắt trọn được những khoảnh khắc mây tràn xuống thung lũng, bao phủ trên những mái nhà, ngọn núi, rừng cây với vẻ đẹp huyền ảo và đầy sức hút.

“Chạm” được mây với những bức ảnh đẹp hút hồn là trải nghiệm đáng nhớ của mỗi người khi về với Hang Kia. Cũng chính vì trào lưu săn mây mà Hang Kia nói riêng và xã Pà Cò nói chung có thêm cơ hội định vị thương hiệu du lịch trải nghiệm, là điểm đến của nhiều lữ khách trên hành trình săn tìm cái đẹp của tự nhiên...

Những biển mây hút hồn du khách. Tuy nhiên, để gặp được khoảnh khắc đẹp cần có “duyên” và khả năng dự báo thời tiết, nắm chắc tình hình, thời điểm có mây.

Thung lũng hiện đang là điểm săn mây có vùng tiểu khí hậu cực kỳ đặc biệt. Một ngày có thể trải qua 4 mùa nên để biết được thời điểm nào có mây về cần nghiên cứu kỹ thời tiết và thời gian trong ngày.

Vẻ đẹp huyền ảo của mây tại điểm săn mây Hang Kia luôn hút hồn du khách gần xa.

Nhiều du khách phải chờ đợi 1-2 ngày hoặc thường xuyên liên hệ với người dân bản địa để có được những khoảng khắc check-in tuyệt vời với mây đúng thời điểm.

Hang Kia nằm dưới lớp mây bồng bềnh khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm huyền ảo, quyến rũ du khách với vẻ đẹp thanh bình và yên ả.

Một người dân bản địa đang phát trực tiếp khung cảnh huyền ảo của mây Hang Kia trên các nền tảng mạng xã hội, khiến cho điểm check-in Hang Kia càng thêm hấp dẫn, thu hút du khách gần xa tìm về.

Hệ thống cầu thang để du khách có thể chạm tới mây nhiều hơn tại điểm săn mây Hang Kia. Với vé vào check-in 30 nghìn đồng/lượt khách, du khách có thể ăn sáng và thưởng thức ly cà phê trong màn mây mờ ảo, khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn và thơ mộng.

Từ khoảng 6-9 giờ hằng ngày là thời điểm mây đẹp nhất tại đây. Để “canh” được mây, du khách phải dậy sớm từ 4-5 giờ, di chuyển đến điểm săn mây và thưởng thức ly cà phê nóng để chờ những khoảng khắc mây về.

Khi mây kéo về, khung cảnh nhìn qua những tán lá rừng như một bức tranh thủy mặc với không gian khoáng đạt và tầm nhìn hút mắt.

Anh Khà A Sơn, người quản lý điểm săn mây Hang Kia cho biết: Điểm check-in này được hình thành từ năm 2019. Trước đây, khu vực chủ yếu là đá và dốc cheo leo, sau nhiều năm cải tạo mới dần trở thành điểm tham quan như hiện nay. Theo anh Sơn, vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết, lượng du khách đến đây rất đông. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn chưa có điện lưới.

Với vẻ đẹp độc đáo và sự cuốn hút của thiên nhiên, điểm săn mây Hang Kia đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách đam mê khám phá. Nếu được đầu tư bài bản và khai thác hiệu quả, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm săn mây nổi tiếng trên hành trình khám phá Tây Bắc. Với khí hậu ôn hòa, mát mẻ quan năm, cảnh quan tự nhiên đặc sắc cùng nét văn hóa bản địa chính là những lợi thế để Hang Kia phát triển du lịch trải nghiệm trong thời gian tới.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hang Kia Du lịch trải nghiệm Pà Cò Thương hiệu Khoảnh khắc Nhiếp ảnh Du khách Điểm đến Rừng cây Giới trẻ
