Giữ vững niềm tin vào bản lĩnh của Đảng

Trong dòng chảy của công cuộc chỉnh đốn Đảng và chuẩn bị nhân sự cho các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND..., bên cạnh sự đồng thuận của Nhân dân, trên không gian mạng lại rộ lên những luồng “gió độc”. Các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại ráo riết tung ra các bài viết, video xuyên tạc nhằm “vấy bẩn” hình ảnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đây không đơn thuần là những tin đồn nhảm nhí, mà là một chiến dịch tâm lý chiến thâm độc nhằm lung lạc niềm tin, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là lợi dụng việc Đảng ta kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm” để đánh tráo bản chất vấn đề. Khi một cán bộ bị kỷ luật hoặc xử lý hình sự, các đối tượng này lập tức rêu rao rằng đó là kết quả của “đấu đá phe phái”, “thanh trừng nội bộ”. Chúng cố tình phớt lờ thực tế rằng đây chính là quá trình tự làm sạch, tự chỉnh đốn để tổ chức ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Nguy hiểm hơn, chúng sử dụng thủ đoạn “thật giả lẫn lộn”. Từ một vài thông tin về quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ, chúng thêu dệt nên những kịch bản về “sân sau”, “lợi ích nhóm” hay “mua quan bán chức”. Bằng cách gán ghép suy diễn chủ quan vào các sự kiện có thật, chúng tạo ra một bức tranh méo mó về công tác nhân sự, khiến người đọc dễ rơi vào tâm lý hoài nghi, cho rằng “ai cũng như ai”, “cán bộ nào cũng có tì vết”.

Cần khẳng định rõ: Công tác nhân sự của Đảng chưa bao giờ được thực hiện chặt chẽ, bài bản và công khai như hiện nay. Quy trình 5 bước trong bổ nhiệm cán bộ là một “lưới lọc” nghiêm ngặt, nhằm sàng lọc kỹ lưỡng, bảo đảm lựa chọn đúng người, đúng việc. Việc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý trong thời gian qua không phải là biểu hiện của sự yếu kém, mà là minh chứng cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ: Thà xử lý nghiêm sai phạm để giữ vững kỷ cương, còn hơn dung túng khiến bộ máy bị suy thoái. Những luận điệu cho rằng việc xử lý cán bộ sẽ làm “nhụt chí” người làm việc là hoàn toàn sai lệch. Ngược lại, việc đưa ra khỏi bộ máy những mắt xích yếu, những cá nhân suy thoái chính là cách bảo vệ những cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm. Hình ảnh người cán bộ không bị “vấy bẩn” bởi việc kỷ luật đồng chí mình, mà chỉ thực sự bị hoen ố nếu Đảng bao che cho cái xấu, dung túng cho sự tha hóa, biến chất của đội ngũ...

Để vô hiệu hóa những âm mưu thâm độc này, vũ khí sắc bén nhất chính là sự minh bạch và bản lĩnh dư luận. Công tác tư tưởng cần đi trước một bước, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác nhân sự, làm rõ lý do điều động, bổ nhiệm hay xử lý cán bộ. Khi thông tin chính thống đầy đủ, những “khoảng trống” cho tin đồn trú ngụ sẽ bị triệt tiêu. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc.

Trước mỗi luồng thông tin tiêu cực, cần tỉnh táo đặt câu hỏi: Nguồn tin từ đâu? Mục đích của người đăng là gì? Tại sao lại tung ra vào thời điểm này? Sự tỉnh táo của người tiếp nhận tin chính là bức tường lửa vững chắc nhất khiến mọi âm mưu “vấy bẩn” đều trở nên vô hiệu. Quan trọng hơn, hình ảnh người cán bộ phải được xây dựng từ chính thực tiễn công tác và lối sống. “Hữu xạ tự nhiên hương”, khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân, lo cho dân bằng những hành động cụ thể, thì mọi lời xuyên tạc sẽ trở nên lố bịch và bị chính nhân dân tẩy chay, phản đối và bác bỏ.

Có thể khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn nhấn mạnh công tác nhân sự là “then chốt của then chốt”. Việc các thế lực thù địch tập trung công kích vào đội ngũ lãnh đạo là điều dễ hiểu, bởi chúng biết rằng, khi niềm tin vào người chèo lái bị lung lay, con thuyền cách mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, với một quy trình nhân sự khoa học, kỷ luật thép và sự ủng hộ của Nhân dân, những âm mưu “vấy bẩn” ấy chắc chắn sẽ thất bại. Hình ảnh người cán bộ Đảng sẽ ngày càng được khẳng định rõ nét hơn qua thực tiễn, qua sự giám sát của Nhân dân và qua chính quá trình tự chỉnh đốn, hoàn thiện của tổ chức. Niềm tin vì thế không chỉ được giữ vững mà còn tiếp tục được củng cố bền chặt theo thời gian.

