Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu khó trong triển khai các dự án giao thông. Tuy nhiên, gần 100 hộ dân xã Vĩnh An đã nhận hơn 14 tỷ đồng tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Kết quả này có được nhờ cách làm linh hoạt, sát cơ sở của địa phương.

Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, đi qua nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ.

Dự án này có chiều dài toàn tuyến khoảng 8km, thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Riêng đoạn qua xã Vĩnh An phải thu hồi hơn 9ha đất của 321 hộ dân. Đến nay, công tác bồi thường đạt kết quả tích cực, hơn 3ha được phê duyệt phương án; 97 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, tổng kinh phí chi trả trên 14 tỷ đồng.

Lãnh đạo địa phương, Ban Quản lý dự án cùng người dân xã Vĩnh An trao đổi phương án GPMB Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai.

Là một trong các hộ có đất bị thu hồi, anh Phan Văn Vỹ ở thôn Khoát cho biết: “Gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của tỉnh và địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nên đã nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Tuy nhiên, người dân mong muốn Nhà nước quan tâm hơn đến các chính sách hỗ trợ đối với tài sản trên đất như hoa màu, cây cối, nhà ở, chuồng trại chăn nuôi... để sớm ổn định cuộc sống”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chài ở thôn Thành Công chia sẻ: "Ban đầu, gia đình tôi còn băn khoăn, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ ràng đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao gần 300m2 đất nông nghiệp, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ".

Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư chi bộ thôn Khoát cho biết: “Thời gian đầu triển khai GPMB, không ít hộ dân còn băn khoăn, chưa đồng thuận. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ thôn đã kiên trì đến từng hộ dân để gặp gỡ, đối thoại, giải thích rõ chủ trương, chính sách. Nhờ đó, nhận thức của người dân dần được nâng lên, đến nay các hộ có đất thu hồi trên địa bàn thôn Khoát và thôn Thành Công cơ bản đã thống nhất với chủ trương của Nhà nước.”

Dù vậy, vẫn còn một số trường hợp chưa đồng thuận, chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường và mức hỗ trợ đối với tài sản trên đất như hoa màu, nhà cửa... Đây là những “điểm nghẽn” cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Lãnh đạo, cán bộ địa phương cùng người dân xã Vĩnh An kiểm tra thực địa khu vực giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Đỗ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: “Khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến biến động đơn giá bồi thường, cơ chế hỗ trợ tài sản trên đất nông nghiệp và một số trường hợp phải di dời mồ mả, đây là những nội dung nhạy cảm cần được xử lý thấu đáo. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, xã kiến nghị cấp trên sớm ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân”.

Theo kế hoạch, xã Vĩnh An phấn đấu hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Để đạt được mục tiêu, xã đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo nền tảng để dự án triển khai đúng tiến độ.

Nguyễn Toàn