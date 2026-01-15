Khoa học - Công nghệ
Google gặp sự cố diện rộng, khó tìm kiếm và đăng nhập Gmail

Hôm 14/1, nhiều người dùng trên thế giới đã gặp phải sự cố khi tải kết quả tìm kiếm trên Google và đăng nhập vào Gmail.

Đây không phải là hiện tượng cá biệt khi hàng loạt báo cáo từ người dùng cho thấy một sự cố nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến các dịch vụ cốt lõi của Google.

Theo Howtogeek, biểu đồ từ Downdetector ghi nhận số lượng báo cáo sự cố tăng đột biến chiều 14.1, vượt xa mức thông thường. Nhiều người dùng cho biết họ gặp phải các lỗi khác nhau khi thực hiện tìm kiếm, trong khi một số khác lại thấy kết quả không đầy đủ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

Internet chao đảo sáng nay sau sự cố lớn từ Google

Không chỉ Google, Apple, AWS và Microsoft cũng bị ảnh hưởng

Sự cố dường như không chỉ giới hạn ở Google mà còn ảnh hưởng đến nhiều nền tảng công nghệ lớn khác như Apple, Amazon Web Services (AWS) và một số dịch vụ của Microsoft. Ngay cả các nhà mạng di động cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù số lượng báo cáo từ các nền tảng khác thấp hơn so với Google, nhưng tính chất đồng thời của các sự cố cho thấy có thể có một vấn đề tiềm ẩn về mạng lưới hoặc cơ sở hạ tầng trên toàn bộ internet. Khi các dịch vụ cơ sở hạ tầng như AWS hoặc Google gặp sự cố, hiệu ứng domino có thể lan rộng ra ngoài tầm kiểm soát của họ, thường liên quan đến lỗi hệ thống tên miền (DNS).

Sự cố có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc của những người làm việc từ xa hoặc sử dụng các công cụ dựa trên trình duyệt. Người dùng được khuyến cáo nên thường xuyên lưu trữ tài liệu quan trọng vào máy tính cục bộ để tránh mất mát dữ liệu do sự cố đột ngột.

Google hiện cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu như Gmail, YouTube và Google Maps, và người dùng hệ điều hành Android cũng có thể gặp phải sự cố khi sử dụng Google Play. Sự cố vừa xảy ra là một lời nhắc nhở về mức độ phụ thuộc của chúng ta vào các dịch vụ tập trung cho việc giao tiếp và thương mại hằng ngày.

Hiện tại, một số dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường, trong khi những dịch vụ khác vẫn gặp phải gián đoạn và tốc độ tải chậm. Google có thể sẽ đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân của sự cố hoặc chỉ khắc phục mà không công bố.

