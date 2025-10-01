Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng 8,2% vào năm tới

{title}
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 1/10 thông báo, ngân sách quốc phòng của nước này cho năm tới sẽ tăng 8,2%, lên mức 66,3 nghìn tỷ won (47,1 tỷ USD). Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, hòa bình chỉ có thể có được trên nền tảng an ninh vững chắc.
Trong tuyên bố ngày 1/10 nhân Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, động lực hợp tác và thịnh vượng chung trên toàn cầu đang suy yếu và thế giới đang bước vào một kỷ nguyên xung đột gia tăng, buộc mỗi quốc gia phải coi trọng khả năng tự vệ. Để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho chính mình, ông khẳng định, Đại Hàn Dân Quốc không được phụ thuộc vào bất kỳ bên nào khác mà phải tăng cường sức mạnh tự thân.
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: CNN
Tổng thống Lee Jae-myung cho biết, ngân sách quốc phòng năm tới, với mức tăng “đáng kể”, sẽ tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái (drone) và robot.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc- người đang theo đuổi chính sách đối thoại với Triều Tiên - một lần nữa tái khẳng định hòa bình chỉ có thể có được dựa trên nền tảng an ninh vững chắc. Ông cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này đã gấp 1,4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên. Trước thực tế uy tín của quân đội đang có dấu hiệu suy giảm, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi quân đội nước này nhanh chóng giành lại lòng tin từ công chúng.
Nguồn vov.vn
