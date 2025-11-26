Thể thao
Hàng thủ báo hại, Barca bị Chelsea nghiền nát tại C1

Chelsea thăng hoa tại Stamford Bridge khi hạ gục Barcelona 3-0 ở lượt trận thứ 5 Champions League, qua đó bứt phá vào nhóm dẫn đầu và đẩy Barca xuống vị trí nguy hiểm.

Rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam), Barcelona hành quân đến Stamford Bridge để đối đầu Chelsea trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2025/26. Được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng thầy trò Hansi Flick đã trải qua 90 phút ác mộng trước một Chelsea giàu năng lượng và chuẩn xác dưới thời HLV Enzo Maresca.

Chelsea nhập cuộc chủ động, pressing tầm cao khiến hàng phòng ngự Barca liên tục rơi vào thế chống đỡ. Sau khi Enzo Fernandez và các đồng đội có một lần đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị, đội chủ nhà cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 27. Jules Kounde trong nỗ lực phòng ngự đã vô tình phản lưới, đưa Chelsea vươn lên dẫn 1-0, qua đó mở màn cho cơn ác mộng của đại diện La Liga.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu, trong khi Barca tỏ ra bế tắc và liên tục mắc sai lầm ở tuyến giữa. Phút 55, Estêvão đi bóng đầy kỹ thuật trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, nhân đôi cách biệt 2-0.

Đến phút 73, từ đường chuyền sắc sảo của Enzo Fernandez, Liam Delap dứt điểm chìm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 3-0. VAR đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng bàn thắng được công nhận, khiến khán đài Stamford Bridge vỡ òa.

Thời gian còn lại, Barcelona vùng lên trong vô vọng. Raphinha có cơ hội rõ rệt nhất ở phút 81 nhưng không thể đánh bại Robert Sanchez, người có một trận đấu xuất sắc. Hansi Flick thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhưng không cải thiện được thế trận. Ngược lại, Chelsea càng đá càng tự tin, kiểm soát hoàn toàn về thế trận lẫn tinh thần.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở phút bù giờ thứ 3, Chelsea ấn định chiến thắng đậm 3-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 với 10 điểm sau 5 lượt trận. Barcelona tụt xuống thứ 15 khi mới có 7 điểm và đối mặt nguy cơ bị loại. Đêm Stamford Bridge khép lại với hai thái cực trái ngược: nụ cười hưng phấn của thầy trò Enzo Maresca và nỗi thất vọng nặng nề của đội quân Hansi Flick.

Nguồn thethao247

