Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình thường tổ chức gặp gỡ và hát karaoke để tăng thêm không khí vui tươi. Tuy nhiên, việc mở loa công suất lớn kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng xóm xung quanh.

Hát karaoke gây ồn ngày Tết có thể bị phạt đến 160 triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, với những thay đổi quan trọng về việc xử lý tiếng ồn. Điểm mới đáng lưu ý nhất là hành vi hát karaoke gây ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh có thể bị xử phạt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, thay vì chỉ giới hạn sau 22 giờ đêm như các quy định trước đây.

Với mức phạt cơ bản nếu cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến trật tự chung.

Mức phạt nghiêm trọng nếu cơ quan chức năng đo đạc và xác định tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép thì mức phạt có thể lên tới 160 triệu đồng theo quy định về bảo vệ môi trường.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn đối mặt với nguy cơ bị tịch thu các thiết bị âm thanh và phương tiện gây tiếng ồn.

Để giải quyết tình trạng này mà vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm trong những ngày đầu xuân thì người dân nên thực hiện theo các bước sau.

Nhắc nhở thiện chí và trực tiếp

Bước đầu tiên luôn là trao đổi một cách ôn hòa để hàng xóm điều chỉnh âm lượng. Việc này giúp tránh được những mâu thuẫn không đáng có và giữ gìn không khí vui vẻ ngày Tết.

Thu thập chứng cứ và báo cáo cơ sở

Nếu việc nhắc nhở không có hiệu quả thì bạn nên ghi âm hoặc quay video lại thời điểm cũng như mức độ tiếng ồn. Sau đó hãy liên hệ với Tổ trưởng dân phố hoặc Ban quản lý khu dân cư để yêu cầu phối hợp nhắc nhở và lập biên bản ghi nhận ban đầu.

Trình báo cơ quan công an

Trường hợp hành vi gây ồn kéo dài và có dấu hiệu cố tình vi phạm thì người dân cần trình báo với Công an phường hoặc xã nơi cư trú. Cơ quan chức năng sẽ có thẩm quyền kiểm tra và sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo đạc mức độ tiếng ồn làm căn cứ xử phạt chính thức.

Nguồn: thuonghieucongluan