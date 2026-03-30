HĐND phường Tân Hoà tổ chức Kỳ họp thứ Nhất

Chiều 30/3, HĐND phường Tân Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, tạo cơ sở triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo phường Tân Hòa tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Thường trực HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn phường diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại 17 khu vực bỏ phiếu đạt 99,79%. Kết quả đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 16 đại biểu HĐND phường khóa XI.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2025; thảo luận các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Đồng thời, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND phường Tân Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XI. Đồng chí Đinh Thị Trà My - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND phường Tân Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Lê Quang Huân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đồng chí: Bùi Phương Thảo, Đinh Hải Nam tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND phường khóa XI cũng báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và các ủy viên kiêm nhiệm của các ban HĐND phường; thông qua nghị quyết thành lập các tổ đại biểu, chỉ định tổ trưởng, tổ phó.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Tân Hòa khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hồng Duyên


Tin liên quan

Gợi ý

