HĐND xã Thổ Tang kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/3, HĐND xã Thổ Tang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Đảng uỷ, UBND xã Thổ Tang chúc mừng các đồng chí lãnh đạo thường trực, các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng uỷ, HĐND xã Thổ Tang chúc mừng lãnh đạo, các thành viên UBND xã Thổ Tang, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Gần 29.500 cử tri (đạt 99,65%) đã tham gia bỏ phiếu, bầu đủ 23 đại biểu HĐND xã khóa II. Cơ cấu đại biểu bảo đảm theo định hướng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã. Việc bầu cử được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, thống nhất cao.

Với 100% phiếu bầu, đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Khổng Đình Trưởng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thổ Tang, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, UBND xã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường giám sát, chất vấn; kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng thời, tập trung khắc phục hạn chế, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031 đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2025; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Thổ Tang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Thuý Hường