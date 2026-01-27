Du lịch
Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây Bắc

Những ngày này, trên khắp các sườn đồi, ven bản và dọc những cung đường đèo tại tỉnh Sơn La, hoa mận bung nở, phủ một màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây Bắc.

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcHoa mận bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcSắc trắng tinh khôi, thuần khiết của hoa mận khiến bất cứ ai cũng muốn một lần đến để cảm nhận và lưu lại những khoảnh khắc khó quên. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcDu khách tham quan vườn mận đang bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcDu khách tham quan vườn mận đang bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcDu khách tham quan vườn mận đang bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcVườn mận bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcVườn mận bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hoa mận bung nở, phủ màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây BắcHoa mận bung nở tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hà Nội: Về làng, trải nghiệm văn hóa Việt

Hà Nội: Về làng, trải nghiệm văn hóa Việt
2026-01-25 16:49:00

Trong nhịp sống hiện đại nơi mọi thao tác đều có thể rút gọn bằng một cú chạm màn hình, trải nghiệm workshop “Về làng học thêu tay” ở làng Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội)...

