Hoàn thành thi công 4 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Theo Kế hoạch 544/KH-UBND của UBND tỉnh, năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai thi công 31 dự án giao thông trọng điểm với tổng kế hoạch vốn hơn 3.298 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, có 4 dự án đã hoàn thành thi công, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng; 27 dự án còn lại đang được triển khai thực hiện.

Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C đi Yên Bái (cũ) đã hoàn thành thi công, góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông.

Các dự án đã hoàn thành thi công, hiện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng, gồm: Dự án cải tạo tuyến tỉnh lộ 313G với chiều dài 36,4km; dự án cải tạo tuyến nối tỉnh lộ 325B đi cầu Ngọc Tháp, dài 7,98km; dự án cải tạo, nâng cấp kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 70B đi Hòa Bình, dài 8,05km; dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C đi Yên Bái (cũ), dài 60,3km.

Việc hoàn thành thi công 4 dự án là kết quả tích cực trong quá trình triển khai các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Khi được bàn giao, đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, nâng cao năng lực kết nối giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển giữa các khu vực.

Đối với 27 dự án còn lại, các đơn vị liên quan đang tiếp tục triển khai các phần việc theo tiến độ, bao gồm thi công xây dựng và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện dự án, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Thời gian tới, việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai theo kế hoạch. Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện cần thiết trước khi bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Với việc từng bước hoàn thiện các công trình giao thông quan trọng, tỉnh hướng tới nâng cao chất lượng hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lệ Oanh