Học sinh nổ súng tại trường học Philippines, hai người thiệt mạng

Một học sinh lớp 9 đã nổ súng tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, khiến hai người thiệt mạng, gồm cả nghi phạm.

Vụ nổ súng xảy ra ngày 18-8 tại cơ sở trường trung học thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga. Thị trưởng thành phố Khymer Adan Olaso cho biết nghi phạm đã nổ súng khiến một học sinh khác thiệt mạng, sau đó tự bắn chính mình. Một số người khác bị thương trong vụ nổ súng. Tình hình tại trường sau đó đã được kiểm soát.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát và giới chức địa phương, nghi phạm được xác định là Mohammad Mael Jalani, một học sinh lớp 9. Nam sinh này mang theo hai khẩu súng vào trường và nổ súng khi đang ở trong khuôn viên trường.

Người dân tập trung bên ngoài trường trung học thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga sau vụ nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, ngày 18-8. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết nghi phạm lúc đầu đã chĩa súng về phía một giáo viên đang ngồi phía trước lớp nhưng bắn trượt. Sau đó, nam sinh này nổ súng vào một học sinh lớp 10 ở tầng 4 của tòa nhà, khiến nạn nhân tử vong. Nghi phạm tiếp tục di chuyển lên một tầng khác và tự sát.

Nghi phạm còn sử dụng một camera đeo trên người để livestream một phần vụ tấn công trên mạng xã hội. Giới chức đang điều tra hoạt động trực tuyến của nam sinh này nhằm xác định động cơ cũng như những yếu tố có thể liên quan đến vụ việc. Cảnh sát đồng thời kêu gọi người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ tấn công.

Sau vụ nổ súng, lực lượng an ninh và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực trường học, sơ tán học sinh và tiến hành điều tra hiện trường. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng an ninh được triển khai bên ngoài tòa nhà trường học, trong khi phụ huynh tập trung bên ngoài để đón con em.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên án vụ tấn công và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời xác định những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn bạo lực trong trường học. Ông nhấn mạnh trường học phải là những môi trường an toàn đối với trẻ em. Tổng thống cũng yêu cầu tăng cường an ninh tại những địa điểm công cộng.

Vụ việc tại Zamboanga đặc biệt gây chú ý khi xảy ra chỉ khoảng hai tháng sau một vụ xả súng nghiêm trọng tại một trường trung học ở thành phố Tacloban, miền Trung Philippines.

Trong vụ việc ngày 22-6, ba học sinh thiệt mạng và một số học sinh khác bị thương sau khi hai nghi phạm tuổi 14 và 15 nổ súng tại trường. Cảnh sát khi đó cho biết các nghi phạm sử dụng một khẩu Glock và một khẩu súng lục ổ quay.

Các vụ xả súng trong trường học được xem là tương đối hiếm tại Philippines, quốc gia có các quy định kiểm soát súng tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, tình trạng lưu hành súng bất hợp pháp vẫn đặt ra thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh. Vụ việc mới nhất tại Zamboanga đang làm dấy thêm lo ngại về an toàn học đường và khả năng tiếp cận vũ khí của thanh thiếu niên tại Philippines.

https://hanoimoi.vn/hoc-sinh-no-sung-tai-truong-hoc-philippines-hai-nguoi-thiet-mang-1217007.html

Theo hanoimoi.vn