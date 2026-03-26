Hội thao Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thao, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tham gia hội thao.
Hội thao diễn ra với nhiều nội dung thi đấu như kéo co, chạy tiếp sức, đập niêu... tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa các khoa, phòng. Đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần nâng cao tinh thần giao lưu, gắn bó trong toàn bệnh viện.
Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, năng động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói riêng.
Gia Thái - Hoài Vũ
