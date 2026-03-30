Hội thảo khoa học quốc tế về cấp cứu sản khoa và băng huyết sau đẻ

Nhằm hướng tới chuẩn hóa thực hành lâm sàng và hội nhập với các tiến bộ y học quốc tế, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật kỹ thuật mới trong cấp cứu sản khoa, điều trị băng huyết sau đẻ năm 2026” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Băng huyết sau đẻ là một trong những thách thức trong thực hành sản khoa, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ tử vong và bệnh suất ở sản phụ trên toàn cầu. Theo các thống kê, băng huyết sau đẻ chiếm khoảng 1/4 tổng số các ca tử vong liên quan đến thai kỳ, với phần lớn các trường hợp diễn biến nguy kịch ngay trong 24 giờ đầu tiên sau sinh.

Tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu phòng ngừa và xử trí băng huyết sau đẻ. Việc cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất từ các chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ mang đến những cập nhật chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và định hướng điều trị hiện đại trong cấp cứu sản khoa.

Tại hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật những hướng dẫn mới nhất trong phòng ngừa và xử trí băng huyết sau sinh - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu. Bên cạnh đó, nhiều kinh nghiệm điều trị thực tiễn từ các trung tâm sản khoa quốc tế cũng được chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị cho sản phụ.

Nội dung hội thảo cũng tập trung vào công tác hồi sức cấp cứu trong sản khoa, đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia và cán bộ y tế thảo luận chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai biến sản khoa, đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh, đồng thời thúc đẩy phát triển chuyên môn tại tuyến tỉnh theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Phương Liên