Hội thảo nâng cao nhận thức sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cho phụ nữ

Ngày 21/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo với chủ đề “Tư vấn sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư vú và một số bệnh ung thư thường gặp khác”.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia đầu ngành chia sẻ kiến thức chuyên môn, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực sàng lọc và điều trị ung thư vú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ về vai trò của việc chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trình bày 3 chuyên đề về “Cập nhật những tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm ung thư”; “Tầm soát sớm (sàng lọc) ung thư vú nên làm như thế nào?” và “Những điều cần biết về điều trị ung thư vú”.

Trong đó, tập trung về các phương pháp sàng lọc hiện đại; khuyến cáo cụ thể về độ tuổi, tần suất và phương pháp tầm soát phù hợp; hướng dẫn nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường cũng như phương pháp điều trị hiện nay như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và xu hướng điều trị cá thể hóa. Các nội dung trao đổi tại hội thảo được trình bày khoa học, dễ hiểu và gắn với thực tiễn, giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, chủ động hơn trong việc kiểm tra và chăm sóc sức khỏe bản thân.

TS. Nguyễn Ngọc Cương - Trưởng khoa Can thiệp điện quang, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chuyên gia tại Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI trình bày chuyên đề “Tầm soát sớm (sàng lọc) ung thư vú nên làm như thế nào?”.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần cập nhật kiến thức khoa học, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các cơ sở y tế và tổ chức xã hội tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tầm soát, phát hiện sớm ung thư.

Lãnh đạo Sở cũng đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc trong việc tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã và đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời triển khai nhiều chương trình tư vấn, khám sàng lọc sức khỏe cho người dân.

Các chuyên gia đầu ngành trực tiếp trao đổi, thảo luận và tư vấn sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư vú.

Trong thời gian tới, Sở Y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, cơ sở y tế và Hội LHPN các cấp nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và người dân trong cộng đồng.

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu là cán bộ Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo nữ các sở, ban, ngành cùng các hội viên nữ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh