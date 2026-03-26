Hội thi trình diễn trang phục dân tộc, hát dân ca các dân tộc thiểu số

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tối 25/3, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình tổ chức Hội thi “Trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc, hát dân ca dân tộc thiểu số năm 2026”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Đoàn phường Tân Hòa...

Đông đảo học sinh tham gia hội thi.

Hội thi thu hút 40 cặp đôi với 80 học sinh tham gia tranh tài trong tổng số 830 học sinh toàn trường, trở thành sân chơi văn hóa - nghệ thuật sôi nổi, nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình từ học sinh, giáo viên và khách mời.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất tại hội thi.

Hội thi gồm các phần: trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc; múa, hát dân ca các dân tộc thiểu số. Các tiết mục tham gia hội thi được chuẩn bị công phu, thể hiện sự sáng tạo và niềm tự hào của học sinh với văn hóa dân tộc.

Tại chương trình còn có sự giao lưu của 300 học sinh khách mời từ Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Phú Thọ, góp phần tăng tính kết nối, giao lưu giữa các trường và tạo thêm sức hấp dẫn cho hội thi.

Các tiết mục hấp dẫn tại hội thi.

Thông qua hội thi, nhà trường mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện. Hội thi không chỉ là dịp để học sinh thể hiện tài năng mà còn là cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, cùng giải trang phục đẹp và trình diễn ấn tượng cho các đội có thí sinh đoạt giải.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục giàu bản sắc, nhân văn.

Các học sinh trong trang phục dân tộc Thái.

Phần thi trang phục dân tộc Mường.

Các em học sinh trong trang phục dân tộc Mông.

Phần thi của các học sinh trong trang phục dân tộc Kinh.

Đông đảo học sinh cổ vũ cho các đội thi.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải.

Hồng Trung