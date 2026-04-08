Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng, bàn dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Dự kiến ngày 8/4, buổi sáng Quốc hội khóa XVI sẽ thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, buổi chiều về Luật Thủ đô (sửa đổi) và nhiều dự án luật quan trọng.

Hôm nay (8/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, với nhiều nội dung đáng chú ý như: Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; bàn về Luật Thủ đô (sửa đổi) và nhiều dự án luật quan trọng.

Cụ thể, theo nội dung chương trình, đầu phiên họp buổi sáng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết này.

Căn cứ nội dung trên, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra; Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cũng trong buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thời gian còn lại của buổi sáng, dự kiến Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cuối buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Buổi chiều, dự kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về 2 nội dung gồm dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cũng trong buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này.

Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án luật này.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Theo Vietnam+