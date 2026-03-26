Hơn 800 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia Ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm

Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), sáng 26/3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm Thao tổ chức Ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, thu hút hơn 800 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

Với chủ đề “Sức xanh khởi nghiệp”, ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh lựa chọn con đường học tập, việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện và nhu cầu xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày hội tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.

Tham gia ngày hội có 7 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Đào tạo nghề, du học, xuất khẩu lao động, tuyển dụng nhân lực... Các đơn vị đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu ngành nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc, các chính sách hỗ trợ đối với người lao động.

Nhiều nội dung thiết thực được học sinh quan tâm như: Lựa chọn ngành nghề phù hợp, cơ hội việc làm sau đào tạo, định hướng du học, xuất khẩu lao động tại các thị trường tiềm năng. Qua đó, giúp các em hiểu biết hơn về thị trường lao động, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Trung tâm.

Ngày hội không chỉ tạo “cầu nối” giữa nhà trường với doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của học nghề, lựa chọn nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Học sinh tìm hiểu về các cơ hội việc làm sau học nghề.

Lãnh đạo Trung tâm trao sổ đoàn viên cho học sinh được kết nạp Đoàn.

Nhân dịp này, Trung tâm đã tổ chức kết nạp 125 học sinh có thành tích học tập và phẩm chất đạo đức tốt, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào vào tổ chức Đoàn, tạo động lực giúp các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Hồng Nhung