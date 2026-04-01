Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 400 lãnh đạo cấp xã

Sáng 1/4, Công an tỉnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho hơn 400 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng phòng Kinh tế (đối với xã), Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) của 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp huấn luyện.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đỗ Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh nhấn mạnh, lớp huấn luyện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai các quy định của Luật PCCC&CNCH phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị các học viên là đại diện các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý trong lĩnh vực PCCC&CNCH tích cực trao đổi, thảo luận, thống nhất cách thức triển khai các quy định của pháp luật trong thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả học tập.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề trọng tâm như: Quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác PCCC&CNCH; kiến thức, kỹ năng phòng cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ.

Lớp huấn luyện nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lãnh đạo UBND các xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi theo thẩm quyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH thiết thực, bền vững.

Huy Thắng