Indonesia: Lở đất, lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

Tính đến 12h trưa 24/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể; các đội tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích.

Cảnh sát và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân sau trận lũ quét ở tỉnh Bắc Sulawesi. Nguồn: Antara

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi xảy ra một vụ lở đất kèm lũ quét vào rạng sáng 24/1 tại huyện Cisarua, khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của nước này.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 3h sáng theo giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn trước khi đất đá và bùn từ làng Pasirkuning đổ ập xuống làng Pasir Kuda lân cận.

Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.

Theo số liệu sơ bộ của cảnh sát, tính đến 12h trưa 24/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể. Trong khi đó, hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích. Các đội tìm kiếm cứu nạn liên ngành đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và nguy cơ mưa tiếp diễn, có thể gây ra các vụ sạt lở tiếp theo.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác, tránh xa những vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra thảm họa thứ cấp do đất đá còn mất ổn định.

Theo Vietnam+