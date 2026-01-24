Indonesia: Lở đất, lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

{title}
{publish}
{head}
Tính đến 12h trưa 24/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể; các đội tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích.
Cảnh sát và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân sau trận lũ quét ở tỉnh Bắc Sulawesi. Nguồn: Antara
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi xảy ra một vụ lở đất kèm lũ quét vào rạng sáng 24/1 tại huyện Cisarua, khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của nước này.
Thảm họa xảy ra vào khoảng 3h sáng theo giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn trước khi đất đá và bùn từ làng Pasirkuning đổ ập xuống làng Pasir Kuda lân cận.
Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.
Theo số liệu sơ bộ của cảnh sát, tính đến 12h trưa 24/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể. Trong khi đó, hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích. Các đội tìm kiếm cứu nạn liên ngành đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.
Hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và nguy cơ mưa tiếp diễn, có thể gây ra các vụ sạt lở tiếp theo.
Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác, tránh xa những vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra thảm họa thứ cấp do đất đá còn mất ổn định.
Theo Vietnam+
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 23/1, Bộ Quốc phòng nước này thông báo các cơ quan chức năng sở tại đang tiến hành điều tra vụ đe doạ đánh bom tại căn cứ không quân...
Chính quyền Campuchia nhấn mạnh rằng các biện pháp trấn áp nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng của các "tổ hợp lừa đảo" và giải cứu các nạn nhân bị ép buộc tham gia vào hoạt động tội phạm.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm then chốt trong việc định hình các định hướng hành động chiến lược, mở ra con...
Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 22/1/2026, Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa...
Không đơn thuần là báo cáo thường niên, phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo tổng kết đối ngoại năm 2025 được xem như tuyên bố về cách Moskva...
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.
Tổng thống Trump nhận xét nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả NATO, đồng thời tuyên bố sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các...