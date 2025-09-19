iPhone Air: Mỏng đẹp nhưng nhiều điểm trừ

iPhone Air được khen về thiết kế siêu mỏng, nhưng bị chê kém hoàn hảo vì bị cắt giảm tính năng so với mức giá cao.

Apple bắt đầu bán iPhone Air và ba mẫu iPhone 17 từ hôm nay. Các trang công nghệ toàn cầu đã sớm trải nghiệm sản phẩm và đưa ra nhận xét trái chiều.

“Hóa ra iPhone có thể được làm rất mỏng và nhẹ”, cây bút Raymond Wong của Gizmodo viết. “Chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay sẽ khiến bạn mê mẩn, nhưng không phải sản phẩm hoàn hảo nếu camera và thời lượng pin là ưu tiên hàng đầu của bạn”.

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo Wong, độ mỏng 5,6 mm cùng lớp kính và kim loại titan giúp mẫu Air trông sang trọng so với các phiên bản còn lại. Nhưng cũng vì yếu tố này, anh làm rơi khi vừa rút smartphone khỏi túi, tạo vết xước ở góc. Chuyên gia Gizmodo đánh giá cao màn hình iPhone Air với độ sáng 3.000 nit, độ phân giải lớn và hình ảnh hiển thị sống động. Chip A19 Pro mạnh “vượt cả những điện thoại Android tốt nhất được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite”.

Tuy vậy, máy nóng khi chơi game, camera chụp ảnh “trông đẹp nếu chỉ đăng lên mạng xã hội hoặc gửi qua ứng dụng nhắn tin”. Điểm yếu lớn nhất là thời lượng pin, khi sử dụng tần suất bình thường khoảng 13 tiếng, máy còn 15% pin, buộc phải dùng thêm sạc dự phòng.

Sam Rutherford của Engadget cũng ví iPhone Air có “vẻ ngoài của một viên sỏi vũ trụ”, tức cứng cáp và chắc chắn, làm nổi bật tay nghề thiết kế của Apple. Độ mỏng “đại diện cho sự tiến hóa trong thiết kế”, có thể trở thành khuôn mẫu để Apple sử dụng cho một thiết bị gập trong tương lai.

Tuy nhiên, kích thước mỏng khiến mẫu Air chỉ có một loa đơn âm, chất lượng âm thanh bằng loa ngoài “không thật sự ổn”. Một camera sau cũng trở nên “lỗi thời”, nhất là khi sản phẩm có mức giá trên 30 triệu đồng. Thời lượng pin có thể bù đắp bằng viên pin rời MagSafe, nhưng khiến thiết bị dày hơn.

Khả năng hiển thị ngoài trời của iPhone Air. Ảnh: Gizmodo

Abrar Al-Heeti, biên tập viên của Cnet, nói “mê mẩn với thiết kế mỏng nhẹ trên iPhone Air”, nhưng tình cảm dành cho sản phẩm mới “có phần phức tạp”. Thiết kế mỏng đồng nghĩa phải cắt giảm một số yếu tố, khiến pin “giảm đáng kể” khi sử dụng nhiều. Camera tinh giản, không còn cảm biến góc siêu rộng cũng như chế độ quay phim Cinematic. Tuy nhiên, đây có thể là “làn gió mới” nếu người dùng yêu thích sự đơn giản.

"Xét cho cùng, iPhone Air có thể thu hút những người chán ngán đã thiết kế smartphone thông thường. Apple vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, vì đây là thế hệ đầu tiên, nhưng cũng tạo ra sự mới mẻ", Al-Heeti nêu cảm nhận.

Jacob Krol của TechRadar đánh giá iPhone Air nhẹ, cân bằng, bền bỉ theo hướng “mượt mà, tinh tế”, là sản phẩm đáng mua nếu chấp nhận khác biệt so với những iPhone còn lại.

Kích thước của iPhone Air khi gắn thêm pin dự phòng MagSafe. Ảnh: Engadget

Chuyên gia công nghệ Nguyễn Ngọc Duy Luân đánh giá sản phẩm mới cho cảm giác cầm rất nhẹ, rất mỏng, màu đen đẹp, màu xanh hơi nhạt. Máy phù hợp với người dùng thích mỏng, thời trang. Tuy nhiên, nếu ưu tiên hiệu năng, đây không phải là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, nhà báo công nghệ Ngô Hồng Nhung đánh giá iPhone Air “có thiết kế đẹp nhất trong dòng iPhone 2025”, nhưng pin là vấn đề lớn, buộc phải sử dụng sạc dự phòng.

Nguồn vnexpress.net