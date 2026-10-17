iPhone Duo có thay được iPad mini? Màn hình, bút và bài toán chi phí

Mở ra thành màn hình 7,6 inch, iPhone Duo có đủ thay iPad mini khi làm việc di động? Màn hình, Apple Pencil và giá bán cho câu trả lời khá rõ.

Nhiều người đi làm vẫn mang theo hai thiết bị: chiếc điện thoại để nghe gọi, nhắn tin và một chiếc iPad mini để đọc tài liệu, ghi chú hay họp trực tuyến trên đường. Khi iPhone Duo mở ra thành màn hình 7,6 inch, câu hỏi tự nhiên xuất hiện: một chiếc máy gập có gánh được cả hai việc, để chiếc máy tính bảng nhỏ ở nhà hay không. Câu hỏi này nên có lời đáp trước khi xuống tiền.

iPhone Duo khi mở ra thành màn hình 7,6 inch. Ảnh: Apple

Màn hình iPhone Duo nhỏ hơn iPad mini một chút nhưng gọn hơn hẳn

Về con số, màn hình trong của iPhone Duo là 7,6 inch, còn iPad mini là 8,3 inch. Đường chéo ngắn hơn 0,7 inch khiến một trang tài liệu trên Duo hiển thị nhỏ hơn đôi chút so với trên iPad mini. Kích thước này giống nhau ở mọi phiên bản thuộc iPhone Duo Series, nên chọn 256GB hay 2TB thì không gian làm việc vẫn vậy. Bù lại, màn hình Duo đạt 430 điểm ảnh trên mỗi inch, cao hơn mức 326 của iPad mini, nên chữ nhỏ trong bảng tính hay file PDF hiện lên sắc nét hơn.

Phần diện tích thiếu đi được đổi lấy độ gọn. Khi gập lại, Duo có kích thước 117,8 x 84,1 mm, tương tự một quyển hộ chiếu, trong khi iPad mini dài 195,4 mm và rộng 134,8 mm. Duo nặng 254 gram, nhẹ hơn iPad mini bản Wi-Fi 39 gram, và có thể bỏ vào túi quần thay vì cần đến ba lô hay túi xách.

Kích thước iPhone Duo khi gập và khi mở. Ảnh: Apple

Ra ngoài trời, độ sáng cũng khác khá rõ. Màn hình Duo sáng 1000 nit ở mức tiêu chuẩn, lên đến 3000 nit ngoài trời và có bề mặt Nano-texture giảm chói, trong khi iPad mini dừng ở 500 nit. Dù vậy, nhiều người giữ iPad mini không phải vì màn hình mà vì cây bút và cách làm việc với nhiều ứng dụng.

Apple Pencil và đa nhiệm là chỗ iPhone Duo chưa thay hẳn iPad mini

Apple cho biết iPhone Duo tương thích Apple Pencil (USB-C) để ghi chú, phác thảo và đánh dấu tài liệu trên cả hai màn hình, nhưng tính năng này sẽ ra mắt sau trong năm nay. Nghĩa là người nhận máy từ 23/10 chưa nên tính chuyện viết bút ngay từ ngày đầu. Trong khi đó, iPad mini đã hỗ trợ cả Apple Pencil Pro, loại bút bóp nhẹ để mở bảng công cụ, xoay để đổi nét và có phản hồi rung. Vì vậy, người vẽ hay ghi chú tay nhiều vẫn hợp với iPad mini hơn ở thời điểm này.

Về đa nhiệm, Duo là chiếc iPhone đầu tiên có Split View, cho phép mở hai ứng dụng song song trên màn hình trong hoặc mở hai cửa sổ Safari để so sánh. Giới hạn nằm ở chính con số hai: máy chỉ chạy song song hai ứng dụng một lúc, nên ai quen bày nhiều cửa sổ sẽ thấy hơi chật. Các ứng dụng của Apple đã được tối ưu cho màn hình gập, và Netflix, Zoom, Slack cũng đã tận dụng không gian rộng hơn. iPad mini thì chạy iPadOS, có kho ứng dụng làm riêng cho iPad như Logic Pro cho iPad, Procreate hay Adobe Lightroom.

Slack trên màn hình trong của iPhone Duo khi mở ngang. Ảnh: Apple

Khi rời bàn làm việc, cán cân lại nghiêng về Duo. Là điện thoại dùng eSIM, máy luôn có sẵn mạng di động, trong khi iPad mini bản Wi-Fi phải nhờ điện thoại phát mạng, còn bản 5G có giá cao hơn khoảng 4,2 triệu đồng. Theo số liệu Apple công bố cho từng máy, Duo xem video được đến 31 giờ trên màn hình trong, còn iPad mini đến 10 giờ. Máy còn tự đứng được trên bàn để gọi FaceTime mà không cần cầm hay dựng giá đỡ.

Họp trực tuyến kèm tài liệu trên iPhone Duo. Ảnh: Apple

Gộp hai máy làm một không rẻ hơn nhưng bớt được một thiết bị

Bài toán tiền bạc là chỗ cần nhìn thẳng. Bản iPhone Duo 256GB có giá 64.990.000 đồng tại thời điểm viết bài, còn iPad mini Wi-Fi 128GB là 16.190.000 đồng. Nếu chọn iPhone 18 Pro 256GB giá 38.990.000 đồng rồi mua thêm iPad mini, tổng hai máy là 55.180.000 đồng. Con số này vẫn thấp hơn Duo khoảng 9,8 triệu đồng, nghĩa là gộp hai máy làm một không phải cách tiết kiệm tiền. Thứ người dùng nhận được là chỉ còn một thiết bị phải mang theo, phải sạc và phải cập nhật.

Vì thế, Duo hợp với người dùng iPad mini chủ yếu để đọc tài liệu, xem email, họp trực tuyến hay xem phim, cần một thiết bị gọn và lúc nào cũng có mạng. Ngược lại, iPad mini vẫn là lựa chọn hợp lý cho người vẽ hoặc ghi chú tay nhiều, cần Apple Pencil Pro ngay, dùng ứng dụng làm riêng cho iPad, hoặc muốn giữ chi phí thấp.

Đọc email trên màn hình trong 7,6 inch của iPhone Duo. Ảnh: Apple

Với người đã quyết gộp hai máy, khoản chi một lần cho Duo khá lớn, nên cách chia nhỏ chi phí hay bù bằng máy cũ đáng tính trước. Trong giai đoạn đặt trước iPhone Duo, Thế Giới Di Động nhận đặt cọc 30 triệu với số lượng suất có hạn, khoản cọc được hoàn 100% nếu khách không còn nhu cầu và không mất phí. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ người mua cũng được triển khai, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng. Người mua cũng có thể nhận ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thegioididong.com hoặc gọi hotline 1900 232 460 trước khi đặt hàng.

Nguồn: Thế Giới Di Động