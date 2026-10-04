Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng năm 2026

9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành gần 71% kế hoạch cả năm. Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi chậm, kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tháng 9-2026, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: M.H

Theo số liệu thống kê, tháng 9-2026, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành Du lịch hoàn thành gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường quốc tế. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch quốc tế toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,4%. Tổ chức này cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng khách quốc tế cả năm xuống còn 1-2%, thấp hơn mức 3-4% đưa ra hồi tháng 1-2026.

Trong bối cảnh chi phí vận tải, năng lượng gia tăng, kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị hiện hữu và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng quyết liệt, kết quả của Việt Nam cho thấy khả năng mở rộng thị trường và duy trì sức hút đối với nhiều nhóm khách quốc tế.

Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 55%; tiếp đến là châu Phi tăng 29,4%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Á tăng 7,6%. Trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 74,5% tổng lượng khách.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc đạt 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đạt 3 triệu lượt, chiếm 17,3%. Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt, đồng thời là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu; tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt và Mỹ với 764.000 lượt.

Trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất còn có Campuchia đạt 688.000 lượt, Nhật Bản đạt 674.000 lượt, Ấn Độ đạt 671.000 lượt, Philippines đạt 523.000 lượt và Australia đạt 485.000 lượt.

Điểm đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng giữa các thị trường có sự phân hóa. Các nước ở khu vực Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đáng chú ý là Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5%, Malaysia tăng 18,1% và Thái Lan tăng 10,1%. Lượng khách Ấn Độ tăng 33%, Australia tăng 21%.

Những kết quả này cho thấy Đông Nam Á đang trở thành nguồn tăng trưởng đáng chú ý nhờ lợi thế khoảng cách địa lý, kết nối thuận tiện và nhu cầu du lịch đa dạng. Trong khi đó, thị trường Ấn Độ mở ra thêm cơ hội phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, cưới hỏi và du lịch trải nghiệm.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, năng lực phát triển du lịch của Việt Nam cũng có những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo công bố ngày 25-9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024, đưa Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí thứ 52 thế giới.

Kết quả tăng trưởng khách quốc tế và sự cải thiện năng lực phát triển du lịch cho thấy những điều kiện thuận lợi để ngành Du lịch tiếp tục mở rộng thị trường. Tuy nhiên, khi quy mô khách ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượt khách mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và phân bổ dòng khách đến nhiều địa phương, điểm đến.

https://hanoimoi.vn/khach-quoc-te-den-viet-nam-tang-14-5-trong-9-thang-nam-2026-1759454.html

Theo hanoimoi.vn