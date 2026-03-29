Khẩn trương khắc phục thiệt hại do dông, lốc gây ra

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên sáng 29/3 trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông kèm theo lốc, gió giật (xã Hy Cương xuất hiện mưa đá). Lượng mưa đo được tại một số trạm như: Lâm Thao (xã Phùng Nguyên) 21mm; Tam Sơn (xã Tam Sơn) 16mm; Xuân Đài (xã Xuân Đài) 15mm; Đạo Trù (xã Đạo Trù) 13mm; Yên Thủy (xã Yên Thủy) 13mm... Các nơi khác trên địa bàn tỉnh có lượng mưa nhỏ dưới 10mm hoặc không mưa.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số thiệt hại, cụ thể tính đến 15 giờ ngày 29/3, có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn tại xã Sơn Lương (hộ Ông Đinh Viết Phóng - khu Tân Tiến và hộ Bà Cù Thị Liệu - khu Hưng Thịnh); 15,5ha ngô bị đổ (xã Tam Sơn 05ha, xã Bình Phú 3,5ha, xã Sông Lô 7ha).

Một ngôi nhà tại xã Sơn Lương bị tốc mái hoàn toàn.

Trên 15ha ngô bị đổ do dông, lốc.

Tại khu vực phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, một số cây si đã bị bật gốc, gãy đổ, làm hư hỏng một ô tô đỗ bên đường và khiến một số đường dây điện bị võng xuống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xử lý sự cố.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật - Khu di tích lịch sử Đền Hùng thu dọn cây bị đổ do mưa dông.

Ngay sau khi dông, lốc xảy ra, lực lượng chức năng các địa phương đã xuống kiểm tra hiện trường chỉ đạo các phòng chức huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả tốc mái nhà, dọn dẹp cây xanh bị đổ; khôi phục lại diện tích hoa màu bị đổ...

Lê Hoàng - Đăng Khoa