Khơi dậy nguồn lực văn hóa từ cộng đồng

Từ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo tồn bản sắc dân tộc và xây dựng nếp sống văn minh, xã Võ Miếu từng bước lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Với sự tham gia tích cực của người dân, các giá trị truyền thống được gìn giữ, phát huy, tinh thần đoàn kết cộng đồng ngày càng bền chặt.

Xã Võ Miếu duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng.

Ở xã miền núi Võ Miếu, việc xây dựng đời sống văn hóa tạo không gian để người dân giao lưu, tiếp cận thông tin, gìn giữ bản sắc và vun đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được xã triển khai bằng nhiều hình thức, từ hệ thống pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị đến các chương trình phát thanh phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, những nét đẹp văn hóa ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của xã đã sản xuất, phát sóng nhiều chương trình phát thanh với gần 600 tin, bài, phóng sự; sản xuất hơn 100 tin, phóng sự cộng tác với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng thời phối hợp thực hiện gần 10 phóng sự về nhiệm vụ chính trị và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, các phong trào thi đua, cùng những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, nâng cao nhận thức, giúp mỗi người dân chủ động nắm bắt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào, tạo đồng thuận xã hội.

Xã chú trọng duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, kiện toàn các đội văn nghệ quần chúng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, đội văn nghệ địa phương đã tích cực tham gia Lễ hội dân gian đường phố. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, những hoạt động này còn tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Qua các chương trình giao lưu, biểu diễn, những làn điệu dân ca, phong tục và nét đẹp văn hóa truyền thống được tái hiện, góp phần gắn kết cộng đồng. Khi người cao tuổi cùng lớp trẻ tham gia sinh hoạt văn hóa, những giá trị truyền thống được trao truyền, vừa giữ gìn bản sắc riêng, vừa thích ứng với nhịp sống hiện đại. Phong trào thể dục, thể thao ở Võ Miếu ngày càng được quan tâm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Giải thể thao cấp xã năm 2026 được tổ chức với 6 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các địa bàn dân cư. Tham gia các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, đoàn vận động viên xã Võ Miếu tranh tài ở các môn bắn nỏ, đẩy gậy, cờ tướng, giành 4 giải Nhì và 2 giải Ba ở môn đẩy gậy. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I, các vận động viên của xã tham gia 6 môn gồm bóng chuyền da nam, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, cầu lông, điền kinh, giành 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng ở các môn đẩy gậy, kéo co và điền kinh. Những kết quả đó là sự nỗ lực của các vận động viên, tạo sức lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, Võ Miếu chú trọng xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Công tác thu gom, xử lý rác thải được quan tâm triển khai; các điểm tập kết rác tại thôn, chợ được rà soát; việc vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng và nhà văn hóa được tăng cường. Từ những hành động nhỏ, ý thức trách nhiệm cộng đồng được nâng lên, góp phần xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện. Đồng chí Phùng Minh Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, xây dựng đời sống văn hóa là hành trình cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa, thể thao về khu dân cư, duy trì phong trào rèn luyện thể chất trong Nhân dân; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Cùng với đó, xã chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác, kiện toàn các đội văn nghệ quần chúng, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương.

Hạnh Thúy