Khởi sắc Yên Lãng

Nhờ phát huy tốt lợi thế điều kiện đất đai và con người, với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, đời sống Nhân dân xã Yên Lãng không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Xã Yên Lãng được sáp nhập từ 2 xã Lãng Công và Quang Yên, có tổng diện tích tự nhiên 38,2 km2, chia thành 21 thôn dân cư với hơn 4.200 hộ, gần 18.300 khẩu, trong đó có hơn 3.000 người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nghề gia truyền làm thuốc Đông y và men lá nấu rượu của gia đình ông Lâm Văn Cao, dân tộc Cao Lan ở thôn Đồng Dong phát huy hiệu quả kinh tế.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã đạt kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng nhanh giá trị các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, bình quân đạt 8,2%/năm; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 32%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 37,69%; dịch vụ - thương mại chiếm 33,39%. Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 61,55 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 16,5 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, hiện toàn xã còn 27 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều và 84 hộ cận nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, toàn xã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100%. Thôn Đồng Dong được tỉnh công nhận đạt “Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Các tuyến đường giao thông nông thôn cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa sạch, đẹp; 12/17km đường nội đồng được bê tông hoá và trải bê tông nhựa... Các thiết chế văn hóa, trung tâm thể thao của xã và nhà văn hóa thôn được xây mới khang trang; hệ thống trạm y tế và trường học được xây dựng, tu sửa, nâng cấp và quan tâm đầu tư trang thiết bị phù hợp.

Trường Tiểu học Lãng Công đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ I, giai đoạn 2.

Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Triệu Toàn Tăng cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và lợi thế sau sáp nhập, chính quyền và Nhân dân xã Yên Lãng quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xã tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại, ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, giàu đẹp; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Yên Lãng là điểm sáng về cải cách hành chính, chính quyền số và sự đồng thuận xã hội.

Trưởng thôn Đồng Dong Lâm Ngọc Dậu (đứng giữa) vận động Nhân dân giữ nét đẹp truyền thống “Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Đồng bào Cao Lan đưa giống mới cho năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ xuân 2026.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lãng nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 17 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội và 3 khâu đột phá với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thu nhập cao trong tỉnh vào năm 2030. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hơn 10%/năm, đến năm 2030 đạt 175 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 1.169 tỷ đồng; xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, trước mắt, xã xác định tập trung hoàn thành các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025-2030; xây mới trụ sở làm việc trung tâm hành chính xã; nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn tỉnh lộ 307C đi thôn Đồng Tâm và các tuyến đường liên thôn, liên xã; xây dựng nhà văn hoá cộng đồng các dân tộc Dao và Cao Lan; triển khai dự án du lịch cộng đồng sinh thái Đồng Dong - Thành Công - Tam Đa.

Xuân Hùng