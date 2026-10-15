Kiểm tra tiến độ các dự án giao thông tại Mai Châu

Ngày 15/10, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu (cũ), nay thuộc địa bàn hai xã Mai Châu và Mai Hạ; nghe báo cáo tiến độ Dự án đường nội thị Mai Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu (cũ).

Dự án đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, tổng vốn được giao là hơn 250,3 tỷ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 2,3/2,85km, đạt 80% chiều dài toàn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và khu tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn xã Mai Châu chưa hoàn thành; một số đoạn tuyến chưa thể triển khai thi công do vướng cột viễn thông, đường dây điện 0,4kV và 35kV.

Đối với Dự án đường nội thị Mai Châu, năm 2026, dự án được bố trí 28 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân khoảng 4,3 tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch vốn năm.

Quá trình triển khai còn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại đoạn đầu tuyến. Các vấn đề về nguồn gốc đất, phương án bồi thường, tái định cư cần tiếp tục được rà soát, làm rõ để có cơ sở tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm việc với xã Mai Châu.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, Dự án đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu (cũ) có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Mai Châu, đặc biệt là hai xã Mai Châu và Mai Hạ.

Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đồng chí yêu cầu UBND xã Mai Châu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Đối với các thửa đất có sai lệch về hồ sơ, vị trí, diện tích, xã cần khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, đo đạc chính xác thực địa; thực hiện chỉnh lý, cập nhật bản đồ trích đo và hồ sơ địa chính, làm cơ sở lập phương án bồi thường theo quy định.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu gấp rút xây dựng khu tái định cư, thi công hạ tầng khu nghĩa trang mới, bảo đảm điều kiện di chuyển các ngôi mộ, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Hồng Duyên